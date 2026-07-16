Europa occidental registra el junio más cálido de la historia por una ola de calor “sin precedentes”

La temperatura de los océanos extrapolares fue la más alta jamás registrada en ese mes, según el servicio europeo Copernicus

El mes pasado fue el junio más caluroso jamás registrado en Europa occidental gracias a una ola de calor “sin precedentes” y el segundo más cálido en el planeta.

Además, hubo temperaturas cercanas a récords impulsadas por las temperaturas de la superficie del mar más altas nunca registradas para ese mes, según informó este jueves el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Cepmpm).

Europa occidental registró en 2026 el mes de junio más cálido de su historia, con una temperatura media de 20,74 grados, 3,05 más que el promedio de junio entre 1991 y 2020, y superando el récord anterior establecido en junio de 2025.

Entonces, Europa se vio afectada por un calor extremo tanto en tierra como en el mar y gran parte del oeste del continente vivió una ola de calor sin precedentes, además de olas de calor marinas en todo el Mediterráneo occidental y a lo largo de las costas atlánticas.

A escala mundial, la media mensual de las temperaturas superficiales en los océanos extrapolares (entre las latitudes 60ºS y 60ºN) fue la más alta registrada en junio y superó en 0,01 ºC el récord anterior establecido en junio de 2024, lo que refleja en parte el desarrollo de fuertes condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial.

La ola de calor que azotó gran parte de Europa durante la segunda quincena de junio se produjo apenas unas semanas después de una ola de calor especialmente intensa en mayo, a la que siguió otra a principios de julio.

La de junio batió récords de temperatura mensuales e históricos en varios países europeos y contribuyó a graves repercusiones para la salud, incluidas muertes relacionadas con las altas temperaturas.

Europa también tuvo una sequía generalizada que, junto con el calor extremo, contribuyó a la propagación de incendios forestales, especialmente en la Península Ibérica y el sur de Francia, y agravó el riesgo de sequía en algunas zonas de Europa del este, según el C3S.

La ola de calor de junio se produjo en un contexto de suelos cada vez más secos en Europa occidental y central, lo que agravó las condiciones de sequía que habían comenzado a desarrollarse durante la ola de calor de mayo.

“Junio de 2026 puso de relieve hasta qué punto está cambiando el clima. Europa occidental registró el mes de junio más cálido de su historia, y se mantuvieron las temperaturas récord en los océanos de todo el mundo”, según Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Cepmpm.

Burgess añade: “En conjunto, estos récords reflejan un sistema climático que sigue acumulando calor. El resultado son olas de calor cada vez más intensas, un océano persistentemente cálido y riesgos crecientes para las personas, los ecosistemas y las infraestructuras en toda Europa y más allá”.

TEMPERATURA MUNDIAL

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido en el mundo desde 1940 con una temperatura media del aire en superficie de 16,54 grados, esto es, 0,56 por encima de la media del mes para el periodo de referencia entre 1991 y 2020, solo superado por junio de 2024.

Además, se situó 1,39 grados por encima de la media estimada del periodo preindustrial entre 1850 y 1900.

La temperatura media de la superficie del mar en los océanos extrapolares en junio pasado resultó ser la más alta registrada para ese mes, con 20,86 grados, aunque solo ligeramente superior (en 0,01 °C) a la de junio de 2024.

La temperatura media en todo el territorio europeo fue la segunda más alta registrada para junio, con 19,14 grados, es decir, 1,78 °C por encima de la media de 1991-2020 para ese mes, solo superada por la de junio de 2019.

LLUVIA

Por otro lado, gran parte de Europa continental occidental, incluida Italia, amplias zonas de Europa central y oriental, y el sur del Reino Unido experimentaron condiciones más secas de lo habitual, asociadas a un anticiclón persistente y a una ola de calor.

Ello aumentó el riesgo de sequía en algunas zonas de Europa oriental y contribuyó a la actividad de los incendios forestales, especialmente en la Península Ibérica. En consecuencia, el caudal de los ríos se situó por debajo de la media en todo el continente, lo que afectó a amplias zonas de Francia, gran parte de Europa central y oriental, y algunas zonas del noreste europeo.

•Por el contrario, Islandia, Irlanda, gran parte del Reino Unido, la costa del mar del Norte, Fenoscandia (que comprende Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia), los Estados bálticos, Grecia y una amplia región al norte del mar Caspio registraron precipitaciones superiores a la media. En algunas zonas, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones localizadas y los consiguientes efectos.

En junio, el caudal fluvial por encima de la media se registró únicamente en zonas relativamente limitadas, principalmente en Irlanda, el norte del Reino Unido, algunas zonas del sur de la Península Ibérica, el sur de Grecia, Turquía y algunos lugares de los Estados bálticos y Escandinavia.

•Entre las regiones extratropicales del mundo que experimentaron condiciones más húmedas de lo habitual se encontraban partes de América del Norte, el extremo oriental de Asia, el sur de África y Australia, donde se registraron inundaciones en varias regiones.

Por el contrario, llovió menos de lo habitual en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá, algunos lugares de Sudamérica, Oriente Medio, Asia central y Rusia.

HIELO MARINO

La extensión media del hielo marino en el Ártico fue un 5% inferior al promedio de junio, la sexta más baja jamás registrada en ese mes.

La capa de hielo marino resultó inferior a la media en la mayoría de los sectores marinos del Ártico, sobre todo el norte del mar de Barents, entorno a Svalbard y la Tierra de Francisco José.

En la Antártida, la extensión mensual del hielo marino fue un 8% inferior a la media de junio y se situó en el sexto puesto de las más bajas para ese mes.

La cobertura de hielo marino antártico resultó muy inferior a la media en el mar de Bellingshausen, mientras que superó el promedio en el mar de Amundsen y la parte oriental del mar de Ross.