El primer semestre de 2026 fue el más cálido de España desde que hay registros

La Aemet avanza que no descarta una nueva ola de calor a partir del fin de semana

El primer semestre de 2026 fue el más cálido de España desde que hay registros y el mes de junio fue el segundo más caliente de la serie histórica, desde 1961, con una temperatura media de 3,2 ºC por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.

«El calentamiento de junio es muy claro: los 13 junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI», detallaron este miércoles desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su portavoz, Rubén del Campo, destacó que el intenso calor vivido durante el mes pasado se prolongará durante la primera semana de julio.

El primer semestre de 2026 se convierte así en el más cálido para el conjunto de España desde que hay registros, con una temperatura 1,6 ºC por encima de lo normal. Los siete primeros semestres más cálidos de la serie (arranca en 1961) han ocurrido en los últimos diez años, según los datos ofrecidos por Aemet.

«Comenzamos mes con calor, calor intenso en muchas zonas de nuestro país y aunque este miércoles van a bajar las temperaturas en el norte y el jueves lo harán ligeramente en el resto, a partir del fin de semana se inicia un ascenso de las temperaturas generalizado», explicó. Por ello, añadió, «no es descartable» que a partir del fin de semana estemos «ante una nueva ola de calor con valores muy altos tanto diurnos como nocturnos».

De hecho, según avanzó Del Cambio, ya el domingo podrán superarse los 40 a 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y no se bajará de 22 a 24 grados en zonas del Mediterráneo, zona centro y mitad sur, incluso con alguna noche tórrida, que son aquellas en las que no se baja de 25 grados. Es probable, además, que las altas temperaturas afecten al archipiélago canario. «Si los pronósticos no cambian, el calor intenso podría continuar hasta al menos mediados de la próxima semana», indicó.

Durante la jornada de hoy, se prevé una nueva subida de las temperaturas por el norte. En el sur de Galicia podrían alcanzar los 34 ºC.

El sábado las temperaturas continuarán en ascenso y el domingo 5 de julio se superarán ya los 35 grados en amplias zonas de Galicia y hasta 40 grados, por ejemplo, llegará Ourense. «En Galicia, concretamente, va a ser un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad», detalló la Aemet. En Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla no se bajarán de los 25 grados.