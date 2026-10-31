El PP deja de enviar sus notas de prensa y artículos a Zarabanda

El medio local sigue recibiendo los comunicados de otras formaciones, pero ha dejado de recibir los del PP tras informar sobre el bulo del falso payaso de Rivas. La decisión afecta al acceso a la información política de la ciudadanía.

Zarabanda ha dejado de recibir las notas de prensa y los comunicados del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid, que sí continúa enviando esa información a otros medios locales, según ha podido confirmar este periódico. La situación se viene alargando desde que el PP amenazara con dejar de facilitar información a Zarabanda tras dar la noticia sobre el falso payaso de Rivas, cuyo bulo difundieron los populares.

El veto del PP llega tras la información sobre el payaso de Rivas

El origen de esta situación se encuentra en la cobertura informativa que Zarabanda realizó sobre los rumores acerca de una supuesta persona disfrazada de payaso que intimidaba a vecinos del municipio.

El 12 de septiembre, este medio publicó que la Guardia Civil no había encontrado testimonios que permitieran confirmar la existencia de esa persona y que la Policía Local había calificado el caso de bulo. La información también recogía que la portavoz del PP, Janette Novo, había difundido mensajes sobre el supuesto incidente sin que los hechos estuvieran verificados.

La publicación provocó el malestar del PP de Rivas. Según explicó ya el periodista Nino Olmeda en su artículo de opinión De payasos, payasadas y vandalismo, Novo amenazó con negar a Zarabanda el acceso a las informaciones del partido.

Desde entonces, Zarabanda ha constatado que ya no recibe las notas de prensa que el PP sí remite a otros medios locales.

Zarabanda ha informado con normalidad de la actividad del PP

La cobertura de Zarabanda sobre el Partido Popular ha sido similar que a la realizada sobre Izquierda Unida o PSOE, partidos con grupo municipal en el pleno de Rivas. Este medio ha publicado noticias sobre sus propuestas, declaraciones, iniciativas y actividades, como parte de su seguimiento habitual de la política municipal. También se han publicado artículos de opinión de la portavoz, Janette Novo, y de otros miembros del partido. Aunque Zarabanda también ha dejado de recibir estos artículos, desde Zarabanda se recuerda que el PP tiene abierta la tribuna que Zarabanda ofrece a los grupos municipales.

La publicación de informaciones que puedan resultar incómodas para una formación política forma parte del trabajo periodístico. Los medios tienen la responsabilidad de contrastar los hechos y ofrecer a sus lectores información de interés público, con independencia de que su contenido agrade o disguste a los protagonistas de la noticia.

Dejar de facilitar información a un medio por sus publicaciones dificulta esa labor y puede limitar la capacidad de sus lectores para conocer las posiciones, propuestas y actuaciones de los representantes políticos. Es decir, los principales perjudicados por el veto del PP a Zarabanda son los lectores seguidores del propio PP.

Las asociaciones de periodistas rechazan los vetos a los medios

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ya se pronunció sobre este tipo de prácticas en diciembre de 2020. A través de la campaña #ConVetosNoCobertura, pidió a los medios que no cubrieran actos públicos de organizaciones que excluyeran a cualquier periodista o medio de comunicación.

La APM defendió entonces una respuesta conjunta de la profesión para proteger la libertad de prensa frente a los vetos de los partidos políticos.

En marzo de 2019, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también condenó el veto de Vox a periodistas de Diario de Mallorca, después de que el periódico publicara una investigación que desmontaba un bulo difundido por esa formación. La federación recordó que la libertad de información y el pluralismo son pilares fundamentales de la democracia.

Se han visto también ataques a medios de comunicación en la reciente visita de Javier Milei presidente de Argentina a España. Además de insultar a Pedro Sánchez, Milei atacó a la prensa, según detalla El País. Defensor de recortes a los servicios públicos, Milei se ha reunido con la presidenta del PP autonómico, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a España.

El derecho a la información, en el centro del debate

El acceso a las notas de prensa de un partido no sustituye el trabajo de investigación ni obliga a un medio a reproducir sus mensajes. Sin embargo, estos comunicados constituyen una vía habitual para conocer iniciativas, convocatorias y declaraciones de los representantes públicos.

Cuando una formación política deja de enviar información a un medio mientras mantiene esos envíos a otros, la decisión también tiene consecuencias para la ciudadanía que consulta el periódico afectado.

El debate, por tanto, va más allá de la relación entre el PP y Zarabanda. Está en juego la posibilidad de que los vecinos de Rivas accedan a información política plural y conozcan la actividad de sus representantes a través de los medios de comunicación de su elección.

Zarabanda continuará informando sobre la actividad política municipal a partir de la información disponible y del contraste de fuentes, como ha hecho hasta ahora.