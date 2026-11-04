El Patín Velocidad Rivas hace historia con el bronce en la Liga Nacional

El equipo masculino cierra tercero de España con 867 puntos tras la final de Pamplona, donde sumó 242 y firmó un segundo puesto en los 3.000 metros relevos

El Club Patín Velocidad Rivas ha cerrado la Liga Nacional Absoluta de Primera División masculina en tercera posición. El equipo ripense llegó a la última cita, disputada el 24 y 25 de octubre en la pista de la UDC Txantrea (Pamplona), con opciones de podio y las aprovechó: 867 puntos en la clasificación general y 242 en la jornada final, según la crónica del club.

El bronce es el mejor resultado absoluto de la historia del equipo de competición, junto al oro en los 3.000 metros relevos del Campeonato de España de este año. «Es el mejor hito histórico absoluto desde la fundación del equipo», ha destacado la entidad.

Un podio construido jornada a jornada

El equipo llegó a Pamplona después de ser el mejor club de la jornada de Betanzos (A Coruña), en septiembre, un resultado que le permitió afrontar la final dependiendo de sí mismo. La regularidad ha sostenido la temporada: seis patinadores han sumado a lo largo del curso —Alexander Rezzonico, Jurgen Forero, David Quintero, Fabricio Erviti, Raúl Jardim e Ignacio Morán—, aunque los dos últimos no pudieron competir en la cita navarra.

En la pista rodó el cuarteto formado por Rezzonico, Forero, Quintero y Erviti. El sábado, el 1.000 metros sprint dejó 57 puntos y el 10.000 metros eliminación, otros 54, con Forero octavo y Quintero duodécimo. La semifinal de relevos americanos aseguró el pase a la final del domingo.

242 puntos en Pamplona

El domingo llegó el zarpazo definitivo. Rezzonico ganó el 500 metros sprint —53 puntos, con Quintero duodécimo— y el equipo cerró con un segundo puesto en los 3.000 metros relevos, con Quintero, Forero y Rezzonico sobre la pista. Esa prueba aportó 78 puntos y aseguró matemáticamente el podio.

El resultado llega además en un mes intenso para el club: Rezzonico compitió la semana anterior en el Mundial de patinaje de velocidad de Asunción (Paraguay) con la selección de Suiza, en pista, circuito y maratón.

Rivas, en la élite del patinaje de velocidad

El bronce sitúa al club entre los mejores equipos de España en una temporada en la que también ha ganado el oro en los 3.000 metros relevos del Campeonato de España y en la que ha visto crecer a su cantera: en septiembre, Daniela Martín subió al podio de la Copa de España en categoría alevín, y en julio de 2025 el club ya había celebrado el oro y la plata infantiles de Verónica y Nirmim.

«Una temporada inolvidable», resume el club. El tercer puesto de la Liga Nacional cierra el mejor curso del equipo absoluto y deja el listón alto para la próxima temporada.