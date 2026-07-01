El Orgullo 2026 alerta del ‘sexilio’, la invisibilidad intersex y el aumento de la Lgtbifobia

La FELGTBI+ y COGAM llamaron a la movilización del próximo 4 de julio en Madrid

La Federación Estatal Lgtbi+ (Felgtbi+) y Cogam, el colectivo Lgtbi+ de Madrid, llamaron el pasado miércoles 24 a la movilización social para la manifestación del Orgullo del próximo 4 de julio en la que algunas de las principales denuncias serán la obligación de ‘sexiliarse’, la invisibilidad intersex y el aumento de la Lgtbifobia.

Así se puso de manifestó durante la rueda de prensa de presentación del Orgullo 2026 celebrada este miércoles en Madrid en la que las entidades convocantes de la manifestación señalaron que la marcha recorrerá Madrid bajo el lema ‘¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia’, lo cual es “más necesario que nunca”.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, destacó numerosos motivos por los que aún es necesario salir a manifestarse, como la obligación de ‘sexiliarse’; la falta de reconocimiento de las personas no binarias e intersex; la discriminación laboral y las violencias sufridas en los entornos laborales y la vulneración de derechos de las familias diversas o de personas Lgtbi+ migrantes, mayores, jóvenes, que viven con VIH, y otras personas que sufren con una vulnerabilidad múltiple.

De este modo, señaló que las agresiones contra el colectivo “se han triplicado en solo dos años”. Esta violencia tiene como “origen los discursos de odio, que legitiman la violencia y se transforman en acoso, discriminación y agresiones”.

Por eso, reclamó un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y reivindicó que las calles también “son nuestras”.

Además, Iglesias recordó que este jueves se vota en el Congreso una proposición de ley para condenar con penas de cárcel las terapias de conversión y pidió a los políticos “ejerzan su responsabilidad democrática para condenar como delito estas violencias”.

“Demandamos seguridad en todos los ámbitos, porque estamos en todas partes”, defendió. También dijo que “todas merecemos derechos y, si alguien queda atrás, no hay igualdad real”. Por eso, reivindicó seguir siendo el “grito colectivo y orgulloso que resuena en cada calle” y seguir siendo un “país cuyo Orgullo trasciende fronteras y que alza la voz también por quienes, en otros lugares, son silenciadas”.

Por su parte, el presidente de Cogam, Ronny de la Cruz, aseguró que cuando “se cuestionan los derechos desde tribunas públicas o instituciones, se envía un mensaje peligroso a quienes creen que pueden discriminar o agredir impunemente”. Por eso, dijo que es “imprescindible una respuesta firme de toda la sociedad”.

De la Cruz recordó que el Orgullo “nació como una protesta frente a la violencia y la exclusión” y defendió que, décadas después, “sigue siendo una herramienta fundamental para visibilizar las desigualdades que persisten y reclamar avances”.

Asimismo, llamó a la participación en la manifestación estatal del próximo 4 de julio. “Salir a las calles este Orgullo es un acto de reivindicación, pero también de defensa de la democracia y de los derechos humanos”.