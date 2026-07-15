El Gobierno concede a Carolina Marín la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

La campeona olímpica marcó historia en el bádminton español con sus triunfos deportivos

El Consejo de Ministros otorgó este martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Carolina Marín en reconocimiento a “una trayectoria deportiva extraordinaria” y a su “decisiva contribución” a la proyección internacional de España.

Con esta distinción, la máxima condecoración deportiva que concede el Gobierno de España, se reconoce la carrera de una deportista que ha cambiado la historia del bádminton español.

Nacida en Huelva en 1993, la deportista onubense contribuyó de forma determinante a la visibilidad y el desarrollo de un deporte con escasa tradición en España hasta la irrupción de sus éxitos.

Su trayectoria ha impulsado el reconocimiento internacional de España y ha inspirado a nuevas generaciones de deportistas.

Más allá de sus logros deportivos, Carolina Marín también representa los valores que promueve la Real Orden del Mérito Deportivo: el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia.

MÁS ALLÁ DE LOS TÍTULOS

Además, el Gobierno destaca su capacidad para sobreponerse a graves lesiones y regresar a la élite. “Su trayectoria constituye uno de los ejemplos más destacados de resiliencia en el deporte contemporáneo”, apunta.

Carolina Marín se proclamó campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 y ganó tres Mundiales (2014, 2015 y 2018) y siete Europeos (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024). Asimismo, se adjudicó en dos ocasiones el prestigioso All England (2015 y 2024).

Alcanzó el número uno del escalafón mundial y consiguió 39 títulos internacionales, entre ellos siete torneos de categoría Superseries.

En 2014 se convirtió en la primera jugadora no asiática en conquistar un Campeonato del Mundo, un hito histórico que consolidó al bádminton español en la élite internacional y que, posteriormente, refrendó con dos nuevos oros mundialistas.

DISTINCIONES Y LEGADO

A lo largo de su carrera, Carolina Marín ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional del Deporte ‘Reina Letizia’ (2014), la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2016) y el Premio Princesa de Asturias de los Deportes (2024).

Con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, Carolina Marín une su nombre a una lista en la que figuran personalidades de la talla de Pau Gasol, Rafael Nadal, Blanca Fernández-Ochoa, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Arantxa Sánchez-Vicario, Carlos Sáinz y Miguel Induráin, entre otros.