El fuego en España quema el equivalente a 60.800 campos de fútbol en 2026

Los incendios de este 2026 superan en más de un 18% la media de superficie calcinada del último decenio

Los incendios forestales han quemado en lo que va de año más de 43.000 hectáreas, lo que supone una superficie equivalente a unos 60.800 campos de fútbol con las dimensiones estándar de la FIFA y un 18,4% más en relación a la media del último decenio.

Los datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, analizados por Servimedia, indican que entre el 1 de enero y el 8 de agosto de este año se han quemado 44.574,40 hectáreas.

Así se desprende de datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esos datos, a los que tuvo acceso Servimedia, indican que entre el 1 de enero y el 28 de junio de este año se quemaron 43.197,52 hectáreas.

La media del último decenio es de 35.473 hectáreas. Los mejores años fueron 2018 (9.732,38), 2016 (9.906,90 hectáreas) y 2025 (17.594,34), y los peores, 2022 (72.484,24), 2023 (66.023,18) y 2017 (60.454,59).

CAMBIO DE TENDENCIA

El año comenzó con un enero con menos superficie calcinada por el fuego desde 2010 y un 87,4% menos respecto al promedio del último decenio. Hasta febrero, con una insólita sucesión de borrascas atlánticas, fue el segundo con la cifra más baja de terreno quemado desde 2016 (un 77,6% menos que la media del decenio).

Marzo elevó la frecuencia de los incendios (un 29,5% menos que el promedio del decenio), lo que se mantuvo hasta abril (también un 29,5% menos). Esa tendencia decreciente se esfumó en mayo, que concluyó con un 12% más que el promedio del último decenio, y continuó en junio.

Entre enero y el pasado 28 de junio se registraron 4.655 incendios forestales, de los que 1.642 fueron incendios (que arrasaron al menos una hectárea) y 3.013 conatos (con menos de una hectárea quemada).

De las hectáreas arrasadas, que abarcan un 0,151% del territorio nacional, 10.165,12 corresponden a vegetación herbácea (pastos y dehesas) y el resto a vegetación leñosa, concretamente 25.663,90 hectáreas de matorral y monte abierto, y 7.368,50 de superficie arbolada.

ZONAS GEOGRÁFICAS

Por otro lado, el noroeste peninsular (Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y las provincias de León y Zamora) concentró un 42,64% de los incendios y conatos forestales, mientras que el resto de los siniestros se reparten entre las comunidades interiores (concretamente, las provincias de las regiones no costeras, salvo León y Zamora), con un 37,92%; la zona mediterránea, con un 19,14%, y Canarias, con un 0,30%.

En cuanto a la superficie forestal arrasada por el fuego, el 57,58% pertenece al noroeste; un 23,16% a las comunidades interiores, y un 19,25% a la fachada mediterránea.

La mayor cantidad de superficie arbolada arrasada por el fuego se produjo en las comunidades interiores (36,86%), por delante del noroeste (35,07%) y la cornisa mediterránea (28,07%).