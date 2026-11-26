Covibar se conecta con Asia: De la China milenaria a la digital, un viaje entre dos mundos

Descubre las claves culturales, las aplicaciones imprescindibles y los consejos prácticos para viajar al gigante asiático el próximo miércoles 2 de diciembre a las 19:30 horas en el barrio de Covibar.

El próximo miércoles 2 de diciembre a las 19:30 horas en el Centro Social de Covibar, el barrio ripense acoge un evento único para acercarse a la realidad de un país que no deja de fascinar. China representa un equilibrio sorprendente entre una historia milenaria y una vanguardia tecnológica donde los pagos con el móvil, las plataformas digitales y la innovación marcan el ritmo del día a día. Para entender cómo se vive en esta potencia y qué aspectos fundamentales debemos conocer antes de emprender un viaje allí, esta cita ofrece una mirada fresca y cercana.

La actividad estará conducida por la Escuela de Chino Saber, un espacio educativo y cultural que abrió sus puertas la pasada primavera en la segunda planta del Centro Cívico Comercial de Covibar. Desde esta sede, la academia se ha integrado rápidamente en la vida del vecindario, ofreciendo herramientas para aprender la lengua china y comprender su riqueza cultural alejándose de los clichés habituales.

Aprende a desenvolverte en el gigante asiático: de las ‘apps’ al idioma

Uno de los grandes atractivos de este encuentro será su enfoque totalmente práctico, pensado para todas aquellas personas que planean visitar el país o que simplemente sienten curiosidad por su funcionamiento diario. A lo largo de la sesión se abordarán aspectos cotidianos cruciales para el visitante, como el funcionamiento de los métodos de pago digitales en comercios y restaurantes, las aplicaciones móviles imprescindibles para instalar en el teléfono, los sistemas de movilidad urbana y las mejores pautas de comunicación para superar la barrera del idioma en el día a día.

Además de esta orientación logística, el público asistente podrá disfrutar de un minicurso de chino para viajeros diseñado para aprender expresiones y palabras útiles en situaciones reales. La propuesta se completará con juegos interactivos y dinámicas de preguntas que permitirán al público participar de forma activa y poner a prueba sus conocimientos en un ambiente distendido.

Este evento en Covibar invita a realizar una inmersión cultural completa sin necesidad de hacer las maletas, ofreciendo la oportunidad perfecta para resolver dudas, perder el miedo a un destino fascinante y, quizás, dar el primer paso para organizar una futura aventura hacia el gigante asiático.