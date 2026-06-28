El denunciante de la ‘trama Gürtel’ dice que la pena reducida a Aldama traslada que «ser corrupto sale a cuenta»

El exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, es muy crítico con la sentencia del «caso Mascarillas»

José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) y principal denunciante del ‘caso Gürtel’ del PP, cuestiona la baja pena impuesta al empresario Víctor de Aldama en la sentencia del ‘caso Mascarillas’ y lamenta que los jueces premien la «delación» desde la cárcel. Sostiene que se traslada la idea de que «ser corrupto sale a cuenta».

En declaraciones a Servimedia, Peñas distinguió su colaboración con los tribunales de la de Aldama. Recordó que él dedicó dos años a «grabar», «recoger datos» e «información» antes de presentar su denuncia en 2007, mientras que el empresario que ha inculpado a José Luis Ábalos y otras personas habló «cuando estaba en la cárcel». «Son dos cosas radicalmente distintas», subrayó.

El Tribunal Supremo, en una sentencia conocida este lunes, ha condenado a Aldama a cuatro años y medio de prisión por pagar comisiones ilegales para lograr contratos de mascarillas durante la pandemia, pero la resolución suspende la ejecución de la pena y su ingreso en prisión por su colaboración con la Justicia. Se le imponen también trabajos comunitarios durante un año y presentar informes periódicos.

A este respecto, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha cuestionado que un condenado por corrupción no pise la cárcel y avisó de que se traslada que «ser corrupto sale a cuenta». Asimismo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lamentado que el empresario haya colaborado con los jueces «cuando se le pilla».

Por su parte, Peñas grabó entre 2005 y 2007 unas 18 a 20 horas de conversaciones con Francisco Correa, cabecilla de la ‘trama Gürtel’, que reflejaban adjudicaciones irregulares y pagos ilícitos. Ese material sustentó la denuncia que presentó en 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción y que originó la investigación judicial.

La causa contra diversos cargos del PP se formalizó en la Audiencia Nacional en febrero de 2009 y derivó en diversos juicios. Durante el proceso, el exconcejal de Majadahonda pasó de testigo clave a acusado y fue condenado en 2018 por varios delitos, aunque con atenuante de confesión. El Gobierno lo indultó parcialmente en octubre de 2024.

«PACTO SECRETO»

A este respecto, Peñas sostuvo que la aportación de Aldama al juicio del ‘caso Mascarillas’ «ha sido cero, salvo la autoinculpación», al tiempo que afirmó que los datos dados por este encausado no hubieran llevado «a ningún sitio» si no hubiera habido otras pruebas. Atribuyó a los agentes de la UCO y de la UDEF el haber aportado evidencias para las condenas por el cobro de comisiones ilegales en la pandemia con la venta de material sanitario.

Por ello, este exedil defendió que los jueces «deberían fomentar la denuncia» y «no la delación» cuando el implicado «ya está en la cárcel», como considera que es el caso de Aldama. A su juicio, una rebaja «tan importante» en la condena debería sustentarse «en algo mucho más poderoso» y no en la posibilidad de que este empresario ayude en otros juicios.

El exconcejal deslizó que detrás de la pena reducida a Aldama podría haber «un pacto secreto», aunque admitió no saber si es con el PP, con la Fiscalía o «con la judicatura». Calificó de «algo inaudito» que este empresario solo haya sido condenado a cuatro años de cárcel en el ‘caso Mascarillas’.

Cargó también contra el Supremo, cuyos magistrados afirmó que «se dicen los mejores jueces de España» pero llegan al cargo «por medio de un pacto político». A su entender, la sentencia del ‘caso Mascarillas’ «adolece de muchas cosas», al igual que entiende que sucede con otras resoluciones recientes del Alto Tribunal.