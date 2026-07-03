El Congreso saca adelante la fase de ponencia de la reforma de dependencia y discapacidad

Solo PP y Vox se opusieron a la medida, que pasa ahora a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, paso previo a su votación en el Pleno

El Congreso de los Diputados dio este miércoles un nuevo paso en la tramitación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, al superar el proyecto su fase de ponencia. La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, y continuará ahora su recorrido en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo antes de llegar al Pleno.

Así lo confirmaron fuentes del PSOE en relación con un proyecto que persigue ampliar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución española.

Las mismas fuentes precisaron que la Ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha emitido su informe definitivo con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios y que está previsto que sea ratificado y votado en comisión este mes de julio, para su posterior debate en el Pleno.

El PSOE dijo que “celebra” que, de esta forma, dicha ley “empiece a ver la luz”, tras el trabajo parlamentario, que es “fruto del diálogo con las personas dependientes y las personas con discapacidad, que reclamaban este acuerdo parlamentario para su posterior aprobación definitiva en pleno”.

En este contexto, valoró que todos los grupos, salvo PP y Vox, han “apoyado” la aprobación de las enmiendas por mayoría.

VOTOS A FAVOR

“Los grupos minoritarios han entendido la necesidad de su aprobación y esperamos que en Comisión y Pleno todos los grupos voten a favor de esta ley”, subrayaron las fuentes socialistas.

Por su parte, desde Sumar indicaron que la ponencia “es un avance de cara a aprobar la Ley de Dependencia”, que, a su vez, ve como “un factor fundamental” para “actualizar” el sistema de cuidados y “modernizarlo” y “más importante aún con la aprobación del Real Decreto de Financiación de dependencia de la semana pasada”.

“Esperamos que todos los grupos parlamentarios se sigan implicando en el desarrollo de esta ley para poder tenerla terminada cuanto antes y así mejorar la vida de la gente”, resolvieron desde el grupo parlamentario.