El broche de oro de las Fiestas de Covibar 2026: Una tarde de baile y recuerdos para nuestros mayores

El pasado miércoles 24, la Fiesta de Mayores convirtió en una pista de baile los exteriores del Centro Cívico Comercial

Las Fiestas de Covibar 2026 van llegando a su fin, pero no sin antes regalarnos uno de los momentos más emotivos y esperados de toda la programación. El pasado miércoles 24 de junio, el barrio se vistió de gala para rendir homenaje a quienes son el alma y la memoria de nuestra comunidad: nuestros mayores.

El escenario elegido para esta cita tan especial no defraudó. Los exteriores del Centro Cívico Comercial se transformaron en una auténtica pista de baile al aire libre donde la alegría, el reencuentro y el buen ambiente fueron los absolutos protagonistas.

Ritmo, merienda y la magia de la Orquesta Géminis

A partir de las 20:00 horas, el goteo de vecinos y amigos fue incesante. Lo que se presentaba como una velada entrañable superó todas las expectativas gracias a una combinación infalible: buena compañía, una apetitosa merienda y mucha música.

El ritmo de la jornada corrió a cargo de la orquesta Géminis, que supo conectar desde el primer acorde con el público. Los asistentes no tardaron en lanzarse a la pista, demostrando que las ganas de disfrutar y bailar no entienden de edades.

Una noche para el recuerdo: Más allá de la música y el baile, lo que se respiró en los exteriores del Centro Cívico fue un profundo sentimiento de vecindad. Una oportunidad perfecta para compartir confidencias entre amigos de toda la vida y celebrar el orgullo de pertenecer a Covibar.

Un fin de fiestas con sabor a tradición

La fiesta de los mayores es ya una tradición imprescindible dentro del calendario local. Con este evento, la Cooperativa y el barrio no solo ofrecen un espacio de ocio de calidad, sino que agradecen de forma activa la entrega diaria de sus residentes más veteranos.

Aunque las Fiestas de Covibar 2026 encaran ya su recta final, noches como la del pasado miércoles dejan claro que el espíritu del barrio está más vivo que nunca. ¡Que no pare el baile!