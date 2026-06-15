El Aula Abierta de Mujeres cierra el curso 2025/2026 con teatro y fiesta

La programación incluye una exposición, una celebración y dos funciones gratuitas.

El Aula Abierta de Mujeres de Rivas Vaciamadrid despedirá el curso 2025-2026 con una programación abierta al público que combina arte, convivencia y teatro. Las actividades se desarrollarán entre el 18 y el 24 de junio. Estas incluirán una fiesta de fin de curso, una exposición de pintura y dos representaciones teatrales gratuitas en el centro cultural García Lorca.

La iniciativa reúne algunos de los trabajos realizados durante el año por las participantes de los talleres municipales. La programación busca mostrar al conjunto de la ciudadanía el resultado de las actividades desarrolladas durante el curso 2025/2026 del Aula Abierta de Mujeres.

Exposición de pintura hasta el 18 de junio

La primera de las actividades ya está en marcha. La muestra con las obras realizadas en el taller de pintura puede visitarse en la Casa de Asociaciones hasta el próximo 18 de junio.

La exposición recoge una selección de trabajos elaborados por las alumnas durante el curso y permite conocer de cerca la actividad artística desarrollada en el Aula Abierta de Mujeres.

El Aula Abierta de Mujeres celebra una fiesta de despedida en el Parque Asturias

El jueves 18 de junio tendrá lugar la celebración de fin de curso en el Área Social del Parque Asturias. La cita comenzará a las 18.30 horas y contará con diferentes actividades dirigidas a las participantes y a quienes quieran acercarse al evento.

La programación incluye una merienda compartida, una dinámica colectiva de biodanza, un photocall, una actuación del taller de coro y una muestra del taller de clownas. La jornada servirá como punto de encuentro antes del cierre definitivo de las actividades del curso del Aula Abierta de Mujeres

La despedida del Aula Abierta de Mujeres concluye con dos obras teatrales en el García Lorca

El teatro será el gran protagonista de la recta final de la programación del Aula Abierta de Mujeres. Las representaciones tendrán lugar en el centro cultural García Lorca con entrada gratuita, aunque es necesario realizar reserva previa.

El martes 23 de junio, a las 18.30 horas, se representará «Don Juan de España», una obra de María de la O Lejárraga, considerada una de las escritoras españolas más relevantes del siglo XX. La pieza ofrece una revisión del mito de Don Juan desde una perspectiva diferente a la tradición literaria habitual.

Al día siguiente, el miércoles 24 de junio también a las 18.30 horas, llegará «Vindicación», una creación basada en textos de María Rosa de Gálvez y fragmentos de algunas de sus obras. La autora fue una de las dramaturgas más destacadas del neoclasicismo español, aunque durante décadas permaneció menos reconocida que otros nombres de su época.

Reserva gratuita de entradas

Las dos funciones teatrales forman parte de la programación cultural de cierre del Aula Abierta de Mujeres y cuentan con acceso gratuito hasta completar aforo.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar sus localidades a través de la plataforma municipal de venta y gestión de entradas. Con estas actividades, el programa pone el broche final a un curso marcado por la formación, la creatividad y la participación de mujeres de Rivas Vaciamadrid.