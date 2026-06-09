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El asociacionismo ripense se fue de fiesta

Una mujer con gafas de sol habla por un micrófono en un escenario exterior de la fiesta, que celebra el asociacionismo ripense. Detrás de ella, una pancarta con banderas de colores reza Fiesta Casa de Asociaciones, y una pequeña muñeca se sienta en el escenario.

La Fiesta de las Asociaciones reunió a 23 entidades con una amplia programación.

La Casa de Asociaciones de Rivas acogió el pasado sábado una nueva edición de su fiesta anual. Fue una cita que reunió a 23 entidades locales para acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan durante todo el año.

A lo largo de la tarde y la noche, vecinos y familias recorrieron los diferentes puestos informativos instalados por las asociaciones participantes. Allí pudieron conocer proyectos e iniciativas relacionadas con ámbitos tan diversos como la cultura, la solidaridad, el deporte o la participación ciudadana.

Tres mujeres de pie detrás de una mesa exponen cerámica y artesanía hechas a mano en un mercado al aire libre durante una animada fiesta, en la que el asociacionismo ripense fomenta el espíritu de comunidad. Al fondo, dos hombres charlan sentados contra un muro de chapa ondulada.
Seis adultos de pie y sentados detrás de una mesa cubierta con una pancarta blanca en español, con artículos promocionales. El grupo, que representa al asociacionismo ripense, posa al aire libre en una fiesta frente a una valla verde, algunos sonriendo a la cámara.
Cuatro mujeres con coloridos trajes tradicionales posan juntas al aire libre, sonriendo y gesticulando con las manos abiertas durante una animada fiesta. Al fondo, la gente se reúne cerca de las carpas en un acto para celebrar el asociacionismo ripense.
Un grupo de personas con camisetas a juego de color amarillo y verde bailan en un escenario al aire libre durante la fiesta. Otros observan desde el suelo, mientras un cartel en español detrás de ellos dice Fiesta Casa de Asociaciones, en referencia a este evento que tuvo lugar en Rivas.

La programación incluyó además talleres, actividades infantiles y una zona de restauración con comida y bebida a precios populares. Sobre el escenario se sucedieron distintas actuaciones organizadas por las propias entidades, con exhibiciones de baile, coreografías participativas y propuestas musicales que animaron la jornada.

Una persona con un chaleco amarillo de Amnistía Internacional se sienta ante una mesa al aire libre cubierta de panfletos y mercancía durante una animada fiesta. Otra se encuentra cerca, con una pancarta de la Revolución Feminista y el espíritu del asociacionismo ripense de fondo.
Una gran sartén negra llena de paella se encuentra sobre una mesa cubierta de papel de aluminio al aire libre, probablemente como parte de una fiesta del asociacionismo ripense. Al fondo, una persona con pantalones a rayas y un solo guante está cerca de una mesa con varios objetos.
Un grupo de adultos, la mayoría vestidos con camisa blanca, tirantes negros y sombrero negro, conversan al aire libre durante una fiesta. Una mujer con coleta pasa el brazo por el hombro de un hombre. Un niño es sostenido por alguien del grupo de asociacionismo ripense.
Cuatro personas de pie detrás de una mesa con plantones y pequeñas plantas en macetas en la fiesta de las asociaciones de Rivas, contando lo que hace Agrivas.

Entre las actividades destacaron las muestras de Bollywood, los bailes sociales, las sevillanas y la actuación de la coral Akelarre Sound. Estas actividades contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo. Asimismo, la cita volvió a convertirse en un punto de encuentro para el tejido asociativo ripense. También fue relevante para todas aquellas personas interesadas en conocer de cerca la labor que realizan los colectivos de la ciudad.

Tres mujeres de pie y sentadas detrás de una mesa con libros, folletos y carteles que promueven el asociacionismo ripense durante la fiesta. La mesa muestra folletos de colores, con una pared de chapa ondulada al fondo.
Una mujer con largas canas y gafas está sentada ante una mesa cubierta con un paño de colores, mostrando papeles y una tablilla roja, que representa el asociacionismo ripense durante la fiesta, frente a una pared de metal corrugado.
Una mujer con gafas de sol habla por un micrófono en un escenario exterior de la fiesta, que celebra el asociacionismo ripense. Detrás de ella, una pancarta con banderas de colores reza Fiesta Casa de Asociaciones, y una pequeña muñeca se sienta en el escenario.

La fiesta sirvió una vez más para poner en valor la participación vecinal y el papel que desempeñan las asociaciones en la vida social y cultural de Rivas.

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