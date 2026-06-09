El asociacionismo ripense se fue de fiesta

La Fiesta de las Asociaciones reunió a 23 entidades con una amplia programación.

La Casa de Asociaciones de Rivas acogió el pasado sábado una nueva edición de su fiesta anual. Fue una cita que reunió a 23 entidades locales para acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan durante todo el año.

A lo largo de la tarde y la noche, vecinos y familias recorrieron los diferentes puestos informativos instalados por las asociaciones participantes. Allí pudieron conocer proyectos e iniciativas relacionadas con ámbitos tan diversos como la cultura, la solidaridad, el deporte o la participación ciudadana.

La programación incluyó además talleres, actividades infantiles y una zona de restauración con comida y bebida a precios populares. Sobre el escenario se sucedieron distintas actuaciones organizadas por las propias entidades, con exhibiciones de baile, coreografías participativas y propuestas musicales que animaron la jornada.

Entre las actividades destacaron las muestras de Bollywood, los bailes sociales, las sevillanas y la actuación de la coral Akelarre Sound. Estas actividades contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo. Asimismo, la cita volvió a convertirse en un punto de encuentro para el tejido asociativo ripense. También fue relevante para todas aquellas personas interesadas en conocer de cerca la labor que realizan los colectivos de la ciudad.

La fiesta sirvió una vez más para poner en valor la participación vecinal y el papel que desempeñan las asociaciones en la vida social y cultural de Rivas.