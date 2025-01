El 60% de los municipios incumple la Ley de lucha contra la corrupción

Rivas se encuentra entre los 18 municipios sin Sistema Interno de Información, según el Tribunal de Cuentas.

En febrero de 2023 se aprobó la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (LPI). Esta ley, según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, proteger frente a represalias a las personas que un contexto laboral o profesional detecten infracciones y las comuniquen.

Esta ley establecía la obligación de implantar un Sistema interno de información (SII) a través del cuál personas con una relación laboral o profesional con una organización informen sobre las acciones u omisiones previstas en la Ley. Esto es así dado que se considera preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para que pueda corregirlas y reparar, lo antes posible, los daños.

Los municipios de más de 10.000 habitantes tenían un plazo de tres meses para implantar estos mecanismos seguros de información. 18 meses después de finalizado el plazo de implantación de estos SII, el Tribunal de Cuentas (TCU) ha aprobado un informe en que analiza las medidas implantadas para la protección del informante en 2023. El análisis incluye a los municipios entre 100.000 y 200.000 habitantes, entre los que se incluye Rivas Vaciamadrid. Se trata de 35 municipios en todo el Estado, de los que nueve son madrileños. Este Tribunal fiscalizador realiza periódicamente informes sobre el cumplimiento de la normativa por parte de los Ayuntamientos.

Sólo el 40% cumple

El Tribunal fiscalizador concluye que tan sólo el 40% de los municipios ha implantado un sistema interno de información. Este cumplimiento es aún menor si tenemos en cuenta el plazo legal. Dentro del plazo sólo 6 ciudades disponían de este sistema incluido en la ley de lucha contra la corrupción: Donostia, Getafe, Girona, Mataró, Lleida y Santander. Fuera de plazo, ocho ciudades más disponen de SII, incluyendo el primer trimestre de 2024. Entonces, aún quedan 21 ciudades sin SII, el 60% del total. Dentro de estas, 18 ciudades, el 51% del total, no cuentan con ninguno de los elementos que componen el sistema interno de información. Entre estas 18 ciudades se encuentra Rivas. También se encuentran otras ciudades madrileñas como Alcalá de Henares, Alcobendas, Leganés o Parla.

El TCU señala en su informe que Rivas, además de Albacete y Telde, manifestaron que sí tenían implantado un SII. Sin embargo, el Tribunal verificó que el Ayuntamiento “únicamente tenían habilitada una vía telemática para la recepción de comunicaciones”. Sin embargo, no cumplía con los componentes que deben tener lo SII como la aprobación de las vías de recepción de las comunicaciones, designar a un responsable de los canales o regular la gestión de la información que se pudiera recibir.

Rivamadrid y EMV sí cumplen

El Informe también analiza la situación de las empresas públicas y otras entidades dependientes de los Ayuntamientos. El TCU destaca el caso de Alcobendas y Rivas que, aunque como Ayuntamiento carecen de SII, sus empresas sí “disponían de un canal interno para la presentación de comunicaciones”. En el caso de Rivas se trata de la Empresa Municipal de Servicios, Rivamadrid, y la Empresa Municipal de la Vivienda, EMV. Se trata, dice el Informe, de sociedades mercantiles “en las que existe una fuerte orientación hacia el cumplimiento normativo y existe una mayor cultura antifraude basada en la ética y la integridad”.

Con anterioridad de la aprobación del informe de fiscalización, el TCU hizo llegar el texto a los representantes legales de los ayuntamientos para que éstos pudieran hacer llegar las alegaciones que consideraran. El TCU recibió alegaciones de los actuales representantes de los Ayuntamientos de Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algeciras, Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, Fuenlabrada, Getafe, Girona, Logroño, Mataró, Reus, Roquetas de Mar, Salamanca, Santa Coloma de Gramenet y Santander. También emitieron alegaciones el ex alcalde del Ayuntamiento de Alcobendas y de la ex alcaldesa de Alcorcón. Rivas no realizó ninguna alegación.

Sistemas Internos de Información

Los Sistemas Internos de Información (SII) buscan el poder corregir y reparar los daños ante las prácticas irregulares las prácticas que pueda estar realizando una organización, ya sea pública o privada.

Estos sistemas de información deben estar integrados por los 3 elementos:

1. Un canal interno de información habilitado a través del cual las personas puedan informar de forma anónima. Las comunicaciones tratarán de posibles infracciones o irregularidades, por escrito, y/o de forma verbal, garantizando en todo caso su protección.

2. La designación de un responsable del SII.

3. El establecimiento de un procedimiento para la gestión y tramitación de la información recibida

Estos elementos buscan garantizar la protección frente a las represalias y el anonimato de los denunciantes.

El Tribunal recuerda en su Informe que el no disponer de un SII desde julio de 2023 se encuentra tipificado como infracción muy grave. Entonces, podría ser sancionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) o por los órganos competentes de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid no ha constituido aún su respectivo órgano fiscalizador. La ley recoge que las sanciones para las infracciones muy graves, en el caso de las personas jurídicas, estarán entre los 600.001 y el millón de euros.