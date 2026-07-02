OPINIÓN

El 11-M y la nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz

Artículo de opinión de Eulogio Paz, ex-presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo

El pasado martes 23 de junio, José María Aznar participó en el Senado en una jornada en recuerdo de las víctimas del terrorismo para despreciar a las del franquismo y cargar de nuevo contra la ley de memoria, que según dijo tras su aprobación, es una norma «pactada con terroristas» para “abrir una fosa por aquí, otra por allá”. Aznar establece categorías de víctimas: “Las referenciales son las del terrorismo porque no cayeron por representar a ningún bando” (Natalia Junquera, El País, Madrid 23.06.2026)

Yo ya dejé claro mi total rechazo a esta consigna de Aznar en mi escrito ACERCA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA de fecha 9 de enero de 2025. Por lo tanto, no me voy a referir a ello en este nuevo escrito.

Lo que ahora quiero que se conozca es que en el diálogo posterior a la intervención de Aznar, participó la nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, que se refirió al 11-M, para asegurar que el atentado [yihadista] “buscaba forzar un cambio de Gobierno. Aquel atentado provocó un vuelco electoral”.

Pues claro, lo que ha dicho Lucía Ruiz no es nada nuevo, lo sabía casi todo el mundo –no sé si ella también– pasados los primeros momentos de los atentados porque:

1º) Lo pronosticó FAES (Fundación presidida por el mismísimo Aznar) cuando algo más de un año antes de los atentados, a principios de 2003 dijo: “Cabe esperar un recrudecimiento de la amenaza terrorista si es que se produce la guerra contra Irak, una amenaza que afectará preferentemente a los países que participen en ella” (El País y La Razón, 29.06.2004).

2º) Lo anticipó Al Qaeda: “…El 18 de octubre de 2003, Osama bin Laden amenazó explícitamente a España por primera vez desde la fundación de Al Qaeda…» «…Nos reservamos el derecho a adoptar represalias, en el momento y lugar apropiado, contra todos los países implicados, especialmente Reino Unido, España, Australia…»

3º) Lo reivindicó Al Qaeda: El 15 de abril 2004 en un mensaje emitido por Al Arabiya, Osama Bin Laden reivindica implícitamente los atentados del 11-M, al afirmar que el 11-S y los atentados del Madrid «es vuestra mercancía que os ha sido devuelta. Tenéis que saber que la seguridad es necesaria para todos».

4º) Lo reivindicaron los yihadistas que se suicidaron en el piso de Leganés:

En el vídeo del que habla la Sentencia de la Audiencia Nacional del 31 de octubre de 2007, entre otras imágenes se pueden ver lo siguiente: «Después de un efecto cortinilla (wipe-door), aparece el cartel Spain’s explosions (Explosiones en España). Segundos después salen las banderas de Australia, España, Reino Unido y Estados Unidos. Debajo, una banda de imágenes de muertos, heridos y bombardeos sobre Irak entra por la derecha y sale por la izquierda. En medio, un rótulo en inglés y árabe: ‘Esto es lo que los ocupantes han hecho y todavía hacen en Irak’. Todo con un fondo musical de un coro árabe que llama a la yihad. Las imágenes se van sucediendo. Abajo, víctimas iraquíes. Arriba, fotos de dirigentes mundiales. Primero Bush; luego Dick Cheney, Colin Powell, Condoleeza Rice, Donald Rumsfeld, Tony Blair, José María Aznar (solo y con Bush o con Blair), Aznar de nuevo con Bush y Blair en las Azores, Koffi Annan…” (El País, 26.09.2005)

Yo no estuve en esa Jornada, así es que no puedo saber si la nueva presidenta de la AVT, Lucía Ruiz, hizo más referencias al 11-M o si preguntó en alto y a la cara de Aznar cómo es posible que todavía no haya sido juzgado por el Tribunal Penal Internacional por haber participado junto a George W. Bush y Tony Blair (el nefasto trío de Las Azores) en una guerra ilegal que, en España, motivó a los yihadistas para cometer los atentados del 11 de marzo de 2004.