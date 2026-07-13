Ecologistas en Acción asigna 48 ‘banderas negras’ a zonas costeras degradadas de España

Vertidos de aguas y afecciones a la biodiversidad son los principales problemas

La organización Ecologistas en Acción ha otorgado este año 48 ‘banderas negras’ a playas y zonas degradadas del litoral de las 22 provincias y las dos ciudades autónomas de España con costa.

Así se recoge en el informe ‘Banderas negras 2026’, dado a conocer este martes. Como cada año desde 2005, Ecologistas en Acción concede 48 ‘banderas negras’, dos por provincia y ciudad autónoma (una por contaminación y otra por una mala gestión ambiental), tras analizar cerca de 8.000 kilómetros de costas españolas. “Por desgracia, podrían ser muchas más las banderas”, apunta el informe.

Este estudio, que continúa con la metodología iniciada en 2016, se contrapone a las 794 ‘banderas azules’ concedidas este año por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), de ellas 677 en playas, 111 en puertos deportivos y 6 en embarcaciones turísticas sostenibles.

En general, 14 ‘banderas negras’ son por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración; nueve por afecciones a la biodiversidad; ocho por urbanización en la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre, y siete por contaminación química.

Otras cuatro son por degradación ambiental derivada de la ‘turistificación’ y la masificación; tres por obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas; dos por acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa; y una por daños al patrimonio histórico y cultural en el dominio público marítimo-terrestre.

SOLUCIONES

Esta vez, Ecologistas en Acción pone el foco en las soluciones y para ello, ha presentado la restauración ecológica de la naturaleza como eje central del informe.

La restauración ecológica consiste en ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Puede llevarse a cabo de forma activa, mediante intervenciones destinadas a restablecer funciones naturales, o de forma pasiva, permitiendo que los ecosistemas se recuperen por sí mismos, una vez eliminadas las presiones.

El Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza de la UE, en vigor desde agosto de 2024, incluye objetivos vinculantes de restauración de hábitats y especies costeras, estableciendo metas para recuperar progresivamente los ecosistemas terrestres, costeros y marinos degradados con el fin de mejorar su estado de conservación en las próximas décadas.

En el informe se proponen actuaciones específicas sobre algunos lugares del litoral que han recibido una ‘bandera negra’ y donde, si se interviene en ellos mediante la restauración, sería posible revertir la pérdida de biodiversidad, aumentar la adaptación frente a los impactos del cambio climático y mejorar la calidad ambiental de los territorios.

RESTAURACIÓN

En total se proponen 20 actuaciones de restauración ecológica a lo largo del litoral español, clasificadas en diferentes tipologías. Algunas de ellas se refieren a la restauración de marismas degradadas, como la marisma de Maqua en la ría de Avilés, una de las más antropizadas de la costa cantábrica y la más alterada del territorio asturiano. También se propone restaurar la marisma de Lamiako en Vizcaya para recuperar el antiguo humedal intermareal de la ría del Nervión, así como y el humedal de Motondo (Guipúzcoa) para restaurar su régimen hidrológico natural y eliminar especies invasoras.

Otro capítulo se refiere a la restauración de dunas, como el cordón dunar de la Playa Central de Isla Cristina (Huelva), las dunas de Marbella y el sistema dunar de Punta Entinas en Almería.

Ecologistas en Acción propone también restaurar desembocaduras de ríos, como el río de Oro en Melilla, que se encuentra degradado por la interrupción de su dinámica natural, la pérdida de conexión con el mar, el estancamiento de aguas en su desembocadura y la consiguiente descomposición del agua con malos olores.

La restauración de entornos portuarios es otra tipología, como la costa emergida y sumergida en los entornos del puerto de Sagunto y del puerto de Valencia. Otras áreas son restaurar hábitats gravemente contaminados, como la ZEPA Costa da Morte (A Coruña) y los suelos radiactivos de Palomares (Almería) y las marismas del Tinto (Huelva), y playas y entornos litorales, como el Puertito de Adeje y la playa de Las Teresitas (Tenerife), así como la playa de As Catedrais (Lugo) y la del litoral de San Adrià (Barcelona).

El informe indica que existen experiencias que demuestran que, cuando existe voluntad política y se permite a la naturaleza recuperar su espacio, esta responde positivamente. “No es solo teoría, también lo vemos en ejemplos reales. Es el caso de La Pletera, en la Costa Brava (Girona), donde recientemente se ha llevado a cabo un proceso de desurbanización para recuperar el sistema de lagunas litorales y dunas, restaurando ecosistemas y funciones ecológicas que parecían perdidos y poniendo a disposición y para el disfrute de la población local un espacio natural de gran valor”, según Lucas Barrero, portavoz de Ecologistas en Acción.