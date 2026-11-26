Diaterm Academy programa cursos sobre aislamiento térmico y sistemas constructivos para 2026/27

La programación incluye formación en sistemas SATE, construcción Passivhaus, construcción seca y hermeticidad de fachadas. Las actividades se desarrollarán en Sant Quirze del Vallès y Barcelona, con la participación de Fassa Bortolo, Knauf y especialistas en construcción de alta eficiencia energética.

Diaterm Distribucions ha dado a conocer la programación formativa de Diaterm Academy para el curso 2026/27, dirigida a instaladores, técnicos y otros profesionales de la construcción. El calendario comprende cuatro áreas relacionadas con el aislamiento térmico, los sistemas constructivos y la eficiencia energética de los edificios.

Los cursos combinan contenidos teóricos con ejercicios prácticos sobre materiales, procedimientos de instalación y resolución de detalles constructivos. Las sesiones se impartirán en las instalaciones de Diaterm en Sant Quirze del Vallès y en el centro de Knauf Akademie, situado en el barrio del Poblenou de Barcelona, según la especialidad.

La oferta incluye actividades gratuitas sobre sistemas SATE, construcción seca y hermeticidad de fachadas, además de cursos Passivhaus orientados a la obtención de una certificación profesional internacional. Las convocatorias se distribuirán a lo largo del curso 2026/27.

Cursos gratuitos sobre sistemas SATE con Fassa Bortolo

La formación sobre sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) será impartida por especialistas de Fassa Bortolo y abordará los procedimientos de instalación de estos sistemas, utilizados en la construcción y rehabilitación de fachadas.

Los contenidos incluyen la preparación de los soportes, la colocación de los materiales aislantes y la resolución de encuentros y detalles constructivos. También se tratarán aspectos relacionados con las prestaciones térmicas y la durabilidad de las soluciones instaladas.

Las sesiones serán presenciales y gratuitas, tendrán una duración aproximada de tres horas y se celebrarán en las instalaciones de Diaterm en Sant Quirze del Vallès.

Los cursos están dirigidos a profesionales con diferentes niveles de experiencia. La próxima convocatoria está prevista para la primavera de 2027.

Formación Passivhaus para profesionales de la construcción

La programación también contempla el curso Passive House Tradesperson, relacionado con la ejecución de edificios de alta eficiencia energética conforme a los principios del estándar Passivhaus.

Esta formación está avalada por el Passivhaus Institut y se impartirá presencialmente en las oficinas de Diaterm en Sant Quirze del Vallès. Cada edición comprende tres jornadas consecutivas de aproximadamente ocho horas, con contenidos teóricos y prácticos.

El temario aborda el aislamiento térmico, la continuidad de la envolvente, la hermeticidad y los procedimientos de ejecución de los diferentes elementos constructivos.

El curso está orientado a la obtención de la certificación internacional Certified Passive House Tradesperson, expedida por el Passivhaus Institut tras superar el examen oficial correspondiente.

En determinadas convocatorias, las entidades colaboradoras contribuyen a reducir el coste de participación. Asimismo, la formación puede ser bonificable a través de FUNDAE para las empresas que cumplan los requisitos establecidos para la formación programada de sus trabajadores.

Las fechas de las próximas ediciones están pendientes de confirmación.

Formación gratuita en construcción seca con Knauf Akademie

Los cursos sobre sistemas de construcción seca serán impartidos por Knauf a través de Knauf Akademie, en sus instalaciones del barrio del Poblenou de Barcelona. La formación, de carácter gratuito, está dirigida a instaladores, técnicos y profesionales que trabajan con placas de yeso laminado y otros sistemas constructivos en seco.

Los contenidos incluyen la ejecución de tabiques, trasdosados y techos, así como los criterios de instalación y las prestaciones técnicas de los diferentes sistemas.

Las sesiones combinarán explicaciones técnicas con ejercicios prácticos en espacios preparados para reproducir situaciones habituales de obra. Se abordarán procedimientos de montaje y resolución de detalles constructivos. Las actividades se distribuirán en distintas convocatorias durante el curso 2026/27.

Cursos sobre hermeticidad de fachadas y envolventes térmicas

Otra de las áreas formativas está dedicada a la hermeticidad de fachadas, mediante cursos gratuitos impartidos por Knauf y dirigidos a profesionales que intervienen en la ejecución de envolventes térmicas.

La hermeticidad influye en el comportamiento energético de los edificios, ya que permite limitar las infiltraciones de aire no deseadas a través de juntas, encuentros entre materiales y pasos de instalaciones.

Los contenidos se centran en la continuidad de las capas herméticas, el tratamiento de puntos singulares y los procedimientos de instalación de los cerramientos. Estos aspectos intervienen tanto en proyectos de nueva construcción como en rehabilitaciones energéticas, donde la ejecución de la envolvente condiciona las prestaciones previstas durante el diseño.

La formación técnica en la ejecución de sistemas constructivos

La evolución de los sistemas constructivos y de las exigencias de eficiencia energética plantea nuevas necesidades de formación para los profesionales que intervienen en la construcción y rehabilitación de edificios.

La instalación de estos sistemas requiere conocer las características de los materiales, su compatibilidad y los procedimientos de ejecución establecidos por los fabricantes. También es necesario considerar los encuentros entre elementos y las condiciones que pueden afectar a las prestaciones finales.

Sobre estas cuestiones, Jordi Iglesias, director de operaciones de Diaterm Distribucions, señala:

«La formación continua es la base de una ejecución correcta de los sistemas constructivos. No basta con conocer los materiales: es fundamental comprender cómo funcionan en conjunto, cómo deben instalarse y qué aspectos técnicos pueden condicionar sus prestaciones».

La programación de Diaterm Academy para 2026/27 comprende cursos introductorios, sesiones prácticas de instalación y formación orientada a certificaciones profesionales.

Las actividades se desarrollarán en Sant Quirze del Vallès y Barcelona, de acuerdo con las convocatorias establecidas para cada especialidad. Las fechas que todavía no se han concretado se comunicarán conforme se cierre el calendario formativo.