Las demoras para cita médica se cronifican en Rivas

Los datos difundidos por la Plataforma por la Sanidad Pública reflejan pocos cambios entre el primer y el segundo trimestre de 2026

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública ha publicado una comparativa sobre los tiempos de espera para conseguir cita médica en los tres centros de salud del municipio durante el primer semestre de 2026. Según los datos difundidos por el colectivo, las demoras apenas han variado entre los periodos de enero-marzo y abril-junio.

Diferencias entre centros

El Centro de Salud La Paz continúa registrando los menores tiempos de espera, con una demora de 10 días para cita presencial y 11 días para cita telefónica en el segundo trimestre, un día más que entre enero y marzo.

En el Centro de Salud Santa Mónica, la situación permanece sin cambios: 16 días de espera para consulta presencial y 21 días para atención telefónica.

Por su parte, el Centro de Salud 1º de Mayo sigue siendo el que presenta las mayores demoras. La cita presencial baja ligeramente de 19 a 18 días, mientras que la telefónica aumenta de 22 a 23 días.

La plataforma ha difundido estos datos coincidiendo con el inicio del periodo estival, en el que mantiene que seguirá vigilando la evolución de la atención sanitaria en Rivas-Vaciamadrid.