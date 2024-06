De Rivas a Harvard: Julia Jiménez recibe una de las prestigiosas becas de la Fundación La Caixa

Esta socióloga de 23 años, que creció y tiene a su familia en Rivas, cumplirá su sueño de seguir con su carrera académica en una de las mejores universidades del mundo.

El pasado miércoles, 5 de junio, tuvo lugar la ceremonia de entrega de las becas de la Fundación La Caixa, en la edición de 2023 de esta prestigiosa convocatoria para realizar estudios en el extranjero. Entre las personas jóvenes becadas (con una media de 25 años), se encuentra Julia Jiménez Duro (23), que creció en Rivas, se graduó en Socióloga por la Universidad Carlos III de Madrid, encontró trabajo en Granada y se prepara ahora para hacer las maletas a una de las universidades más prestigiosas del mundo.

«Ha sido muy ilusionante», ha declarado la joven, que acudirá a Harvard a estudiar un máster de Urban Planning (urbanismo). Volviendo del acto en tren, nos cuenta a Zarabanda, se echó a llorar al recordar lo que se viene y la mirada de orgullo de sus padres.

El camino hacia la excelencia académica

El proceso de selección que ha vivido Julia Jiménez ha sido doble: primero para conseguir la beca de la Fundación La Caixa entre los más de mil aspirantes y luego para entrar en la Universidad de Harvard. Tras la primera solicitud de la beca, la organización seleccionó a unos 200 participantes que fueron entrevistados por investigadores de sus disciplinas. Solo la mitad, un centenar, consiguieron la ansiada beca.

«El proceso americano es totalmente diferente, es recomendable pedir varias universidades», nos cuenta Julia Jiménez sobre el ingreso en la Universidad de Harvard. Tras el correspondiente papeleo, le hizo una entrevista Ann Forsyth (la directora del Máster que va a cursar durante dos años) en la que «tienes que defender que eres única y explicar cómo vas a aportar a la universidad».

Fue precisamente el elenco de profesores el que llevó a Julia a decantarse por Harvard, tras una primera selección de siete universidades en la que la Universidad de Berkeley (California, EEUU) era su primera opción inicial.

Conciencia social y vocación académica

Uno de los requisitos de las becas de la Fundación La Caixa es presentar un proyecto y justificar su impacto social positivo, algo que Julia tenía ya muy decidido. Su vocación por la sociología urbana nace de su propia realidad: «siendo de Rivas, te das cuenta de que tu padre llega a las 9 de la noche de trabajar y se marcha a las 8 de la mañana, te acabas dando cuenta de que la ciudad estructura tu vida y tus oportunidades, eso lo ves a través de la sociología», explica.

Ahora, esta joven ripense quiere aprovechar la oportunidad para seguir investigando, doctorarse en EEUU y hacer carrera académica: «Estoy viendo cómo tejer esos puentes entre lo académico y el impacto social, quiero devolver a lo teórico por amor a la disciplina», cuenta. Pero no se olvida de sus raíces y de los problemas que encontró en el sur de Madrid: «En algún momento, quiero trasladarlo a la política, no a la política electoral, sino a implicar la academia en la política, sobre todo en lo local».

Su discurso es sólido y reivindicativo, con la autoridad de quien ya ha investigado estos temas a fondo durante el grado y su trabajo final, en el que abordó «dónde se sitúan los lugares de trabajo en una ciudad y cómo condiciona tus recursos».

Julia trabaja en Granada con sus raíces ripenses muy presentes

Desde la dictadura, explica Julia Jiménez, «se fue configurando una división entre el empleo cualificado en ciertas coordenados y el no cualificado en otras». Esta brecha en el diseño económico y urbano del entorno de la capital de España deja a Rivas en la periferia: «en el Norte de Madrid se sitúan zonas más privilegiadas, mientras que Rivas, Fuenlabrada, Getafe o Leganés tienen los desplazamientos más largos, en general, el Sur en el que se concentran las zonas menos privilegiadas», expone.

Esas «geografías laborales» son también su objeto de estudio en su actual trabajo en la Universidad de Granada, dentro de un proyecto de investigación en el Laboratorio de Movilidad, Vivienda y Espacios (MOVIVES Lab). Allí trabaja «las bases de datos públicas para analizar la movilidad», cuenta Jiménez, entusiasta de «lo cuanti» (el análisis cuantitativo).

El carril bici sería «un intento de resignificar Rivas», afirma como experta en movilidad

Como estudiosa de la movilidad y la sociología urbana, era inevitable no preguntarle por su opinión (ripense y experta) sobre el carril bici: «Estaba bastante contenta (cuando vivía en Rivas) por los valores de sostenibilidad del carril bici», cuenta Julia. Ella entiende esta nueva infraestructura ciclista como «un intento de resignificar Rivas, que siempre se ha visto como ciudad dormitorio, pero falta una coordinación metropolitana».

La socióloga ripense sostiene que «hay que convertir el Sur en un motor social que también traslade trabajo al Rivas», para evitar que existan desplazamiento tan largos. Para ello, según ella, se necesitaría una coordinación de todo el área metropolitana de Madrid: «difícil con la Comunidad, pero que debería ser viable con alianza entre municipios: no es normal que se tarde una hora y media en ir a Getafe», indica Julia como ejemplo.

Recomienda a la juventud ripense que «dejen la vergüenza» y traten de optar a este tipo de convocatorias. «Este tipo de oportunidades a veces no nos enteramos o solo se hablan en entornos muy privilegiados, ¡que contacte conmigo quien tenga curiosidad!», concluye Julia, animando a potenciales becados.

El Rey inauguró el acto

La 42.ª edición de este acto fue presidida por el rey Felipe VI y concedió las becas al centenar de afortunados, de entre las 978 personas que se habían presentado. Celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

La red de becarios supera ya las 6.000 personas, a las que se sumarán los becados en esta edición (2023). Uno de los ex becados, Borja Santos, es actualmente vicedecano y profesor de la Escuela de Política, Economía y Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa, y ha explicado a los presentes: «La beca supuso un cambio radical en mi vida profesional y personal. Me permitió entender mejor cómo diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que promuevan un desarrollo económico próspero e inclusivo; y, sobre todo, me dio la confianza en mí mismo y las redes profesionales para llevar a cabo decenas de ideas».

Las Universidades más deseadas

Según informó la Fundación La Caixa, las universidades que más becarios reciben son la University of Cambridge (8), la University of Oxford (6), la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (5), la ETH Zurich (5), el Massachusetts Institute of Technology (4), la Harvard University (4), la New York University (4) y la London School of Economics and Political Science (4). Y las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (7), la biología molecular y bioquímica (5), las ciencias médicas y de la salud (5) y la física (5).

La inversión de la organización para esta edición de 2023 asciende a 10,1 millones de euros.