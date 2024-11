De “El 11-M ha sido Zapatero” a “La DANA ha sido Pedro Sánchez”: los avisos

Después de los atentados terroristas yihadistas del 11 de marzo de 2004 –este año se ha cumplido el 20 aniversario–, varios acontecimientos luctuosos conforme se iba incrementando el número de fallecidos (10, 50, 100, 150, …), han hecho que políticos y periodistas vuelvan su mirada al 11M, haciendo todo tipo de comparaciones. Entre algunos de los acontecimientos luctuosos están el accidente del vuelo JK5022 el 20 de agosto de 2008, el descarrilamiento del tren Alvia el 24 de julio de 2013, la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 y la DANA en este mes de noviembre de 2024.

La mayoría de estos acontecimientos han sido motivo de enfrentamientos de políticos y de medios de comunicación, y también caldo de cultivo de teorías conspirativas, mentiras deliberadas, noticias falsas y bulos a cuál más gordo (potenciados por la derecha y la extrema derecha), como que Zapatero fue autor del 11-M o que Pedro Sánchez es el responsable de lo ocurrido por la DANA.

Evidentemente, no se puede comparar un atentado terrorista con una catástrofe originada por las fuerzas de la naturaleza, como es el caso que da origen al título de este escrito, y no es mi propósito hacer aquí un análisis pormenorizado de los diferentes hechos luctuosos, pero sí quiero resaltar un dato relevante que se ha dado tanto en el 11M como en la DANA que ha azotado principalmente a la Comunidad Valenciana. Me refiero a los avisos, la importancia de los avisos y advertencias, y cómo de que se les haga caso o no, los hechos pueden tener mayores o menores dimensiones trágicas.

Las alertas tempranas y los avisos son fundamentales para prevenir o dar rápida respuesta

En los atentados del 11-M, Bin Laden (Al Qaeda) había avisado (amenazado, más bien) el 18 de octubre de 2003 a España (gobernada por Aznar, presidente por el Partido Popular) por su participación en la guerra contra Irak.

En la DANA, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había avisado a la Generalitat Valenciana (gobernada por Mazón, del mismo Partido Popular) de la amenaza del temporal que horas más tarde causaría muertes, destrucción y caos en decenas de municipios.

Insisto: ya sé la diferencia entre un atentado terrorista y una catástrofe natural. Sólo quiero dejar constancia de la importancia de los avisos y de las consecuencias de que sean tenidos en cuenta o no.