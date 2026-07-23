El Gobierno de Ayuso adjudica el cuarto centro de salud de Rivas

El nuevo equipamiento sanitario del Barrio de la Luna contará con una inversión de 16,1 millones y dará cobertura a 17.200 vecinos

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso para hacer realidad el cuarto centro de salud de Rivas-Vaciamadrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la adjudicación de las obras del futuro centro de Atención Primaria del Barrio de la Luna, una infraestructura que supondrá una inversión de 16,1 millones de euros y que está prevista para atender a 17.200 vecinos. La actuación forma parte de un paquete de tres nuevos centros sanitarios que también se construirán en Madrid capital y Alcorcón, con una inversión conjunta de 42,4 millones de euros.

El proyecto contempla que las obras se desarrollen mediante un sistema de construcción industrializada, una técnica que permite reducir los plazos al utilizar elementos estructurales fabricados previamente y ensamblados posteriormente en la parcela. Según las previsiones de la Comunidad de Madrid, los trabajos tendrán una duración aproximada de 378 días, por lo que, si se cumplen los plazos, el nuevo equipamiento podría estar finalizado en torno a un año después del inicio de las obras.

El Gobierno de Ayuso anuncia la construcción del cuarto centro de salud

El Gobierno de Ayuso anuncia la construcción del cuarto centro de salud en un momento en el que Rivas continúa creciendo demográficamente y especialmente en los desarrollos urbanísticos del este del municipio, donde se ubica el Barrio de la Luna.

Con este nuevo dispositivo, la ciudad contará con un cuarto centro de Atención Primaria que ampliará la red sanitaria pública existente y buscará responder al incremento de población registrado en los últimos años. La infraestructura está diseñada para prestar asistencia sanitaria a 17.200 usuarios, descongestionando la actividad de los centros actualmente en funcionamiento.

Una inversión de más de 16 millones para el Barrio de la Luna

Dentro del plan aprobado por el Ejecutivo autonómico, el futuro centro sanitario de Rivas representa una de las mayores inversiones individuales. Los 16,1 millones de euros destinados al proyecto se enmarcan en una inversión global de 42,4 millones para tres nuevos centros de salud.

Además del edificio ripense, el Consejo de Gobierno ha adjudicado las obras del nuevo centro San Isidro-Quince de Mayo, en el distrito madrileño de Carabanchel, y del centro Ensanche Sur, en Alcorcón. El primero sustituirá al actual dispositivo sanitario de la zona, mientras que el segundo será el noveno centro de Atención Primaria de esa ciudad.

El Gobierno de Ayuso anuncia la construcción del cuarto centro de salud dentro de un plan regional

El Gobierno de Ayuso anuncia la construcción del cuarto centro de salud como parte del plan de ampliación de la red de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, actualmente 27 de los 34 centros de salud previstos durante la legislatura se encuentran en distintas fases de ejecución y desarrollo.

De ellos, siete ya han entrado en funcionamiento: Collado Villalba, Navalcarnero II, Parla Este, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla la Nueva, Las Tablas (Madrid) y Tielmes. Además, la Comunidad prevé abrir este mismo año otros cinco centros sanitarios en Móstoles y Madrid capital.

Para Rivas-Vaciamadrid, la adjudicación de las obras supone un nuevo avance administrativo hacia una infraestructura largamente demandada por los vecinos del Barrio de la Luna. El Gobierno de Ayuso anuncia la construcción del cuarto centro de salud con el objetivo de ampliar la capacidad asistencial del municipio y adaptar la red sanitaria al crecimiento de la población en uno de los barrios con mayor desarrollo residencial de la ciudad.