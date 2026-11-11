La plataforma de Rivas con la Sanidad Pública alza la voz de la juventud a ritmo de hip hop

El colectivo ciudadano abre el plazo de inscripción de su primer certamen musical para creadores de 13 a 35 años, combinando la defensa de la salud universal con 900 euros en galardones.

El talento joven y la concienciación social se unen en el municipio a través de la iniciativa de la plataforma ciudadana Rivas con la Sanidad Pública. El colectivo ha convocado la primera edición del certamen musical ‘Rapea por la Sanidad Pública’, una propuesta que busca canalizar las inquietudes de las nuevas generaciones e involucrarlas activamente en la protección del sistema sanitario mediante la cultura urbana.

Las personas interesadas en sumarse a este proyecto todavía pueden formalizar su candidatura. Un evento especial en la Casa de la Juventud del Parque de Asturias que acogerá la actuación en directo de los ocho solistas o agrupaciones que logren clasificarse como finalistas.

Requisitos de participación y apuesta por la creatividad original

Para optar a los premios, los creadores deben tener edades comprendidas entre los 13 y los 35 años y presentar obras cuya temática central se oriente a la defensa del sistema sanitario público. En un esfuerzo por preservar la autenticidad artística, la organización exige que tanto la letra como la interpretación vocal sean de autoría humana, prohibiendo de forma expresa el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, aunque se consiente el empleo de software tradicional de edición de audio.

Asimismo, se ha articulado un protocolo específico para la participación de los menores de 18 años, quienes tendrán que entregar firmado por su madre, padre o tutor legal el Anexo I de autorización. Este formulario resulta imprescindible para validar la inscripción y gestionar los permisos de difusión de voz e imagen durante el evento.

Incentivos económicos y soporte a comercios locales

En el apartado de reconocimientos, la plataforma ciudadana repartirá tres incentivos diferenciados que combinan dinero en efectivo y vales de compra. La propuesta ganadora obtendrá un galardón valorado en 500 euros, compuesto por 300 euros en metálico y un vale de 200 euros para la tienda urbana GRMY de Rivas. El segundo lugar recibirá 200 euros en efectivo, mientras que la tercera posición será recompensada con un vale de compra por valor de 200 euros para el mismo establecimiento. Un evento especial que cuenta con la participación de la nueva asociación musical, Gira x Rivas.

Inscripción gratuita y envío de candidaturas

El trámite para mandar las maquetas es totalmente gratuito. Cada participante o grupo deberá enviar un correo electrónico a la dirección rivasconlasanidadpublica@gmail.com adjuntando la composición musical en formato MP3, utilizando plataformas como WeTransfer en caso de que el archivo excede los 25 megabytes de capacidad.