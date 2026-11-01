216 días para operarse de traumatología en el Hospital del Sureste

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública denuncia que las demoras oficiales de septiembre ocultan esperas mayores y exige un cuarto centro de salud con especialidades y urgencias

Quien necesite una cirugía de traumatología en el Hospital del Sureste tendrá que esperar, de media, 216 días. Son más de siete meses y la demora más alta del hospital, según los datos que la Comunidad de Madrid publica en su web con fecha de septiembre de 2026. Las primeras consultas con especialista tampoco bajan de los tres meses en varias áreas: Rehabilitación (144 días), Traumatología (137), Oftalmología (125), Psiquiatría y Neurología (124) y Neumología (112).

Los datos oficiales

El registro autonómico, que la plataforma ha volcado en una infografía, detalla la demora media de 23 especialidades, ocho pruebas diagnósticas y siete áreas quirúrgicas. Además de la traumatología, las esperas quirúrgicas más largas son las de Oftalmología (177 días), Cirugía general y digestiva (109) y Urología (102). Por tipo de operación, una prótesis de rodilla acumula 193 días, un hallux valgus 163, una prótesis de cadera 162 y una catarata 114.

En las pruebas diagnósticas, las gastroscopias llegan a 144 días, seguidas de las colonoscopias (124), las ecografías (121), los TAC (108) y las resonancias magnéticas (89). Las más cortas son las mamografías (35) y los ecocardiogramas (34). En consultas, el extremo opuesto lo marcan Hematología (7 días) y Anestesia y Reanimación (9).

Esperas que no salen en las estadísticas

La plataforma sostiene que los datos oficiales se quedan cortos respecto a lo que les cuentan las personas usuarias del hospital. Entre los casos que han trasladado a la organización, la espera para una consulta de Urología que el registro sitúa en 57 días se convierte en ocho meses, y la de Dermatología, que figura con 88 días, llega a 300 en algunos de esos relatos. La organización subraya que son testimonios de pacientes, no datos del registro autonómico.

A esas demoras se suma un tiempo que ninguna estadística recoge: el que transcurre desde que se pide la cita hasta que el hospital la asigna. «Nos dicen que no están abiertas las agendas o que la cita llegará por correo, y podemos estar así varios meses que no están contabilizados», señala la plataforma, que califica ese periodo de «otra forma de maquillar o manipular los datos».

De 72.000 a 366.000 pacientes sin cita

La organización enmarca la situación del Sureste en lo publicado esta semana por elDiario.es sobre la bolsa de pacientes que queda fuera de los registros oficiales de la Comunidad de Madrid: personas derivadas a un especialista o a una prueba que aún no tienen cita. Según ese trabajo, la bolsa pasó de 72.000 personas en 2023, cuando Ayuso logró la mayoría absoluta, a 366.000 en 2025, el último dato disponible, con traumatología y ginecología como especialidades mayoritarias.

Un cuarto centro de salud

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública denuncia «el abandono y el maltrato institucional» que, a su juicio, sufre la ciudadanía del Hospital del Sureste y reclama a la Comunidad de Madrid «la construcción inmediata de un cuarto centro de salud dotado de especialidades, urgencias y pruebas diagnósticas» que descongestione el hospital y reduzca las listas de espera. La plataforma considera además «inadmisible el retraso injustificado en la publicación de estos datos».

El Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, es el centro de referencia de Rivas Vaciamadrid. La Comunidad de Madrid anunció el pasado 26 de octubre una inversión de 19 millones de euros en obras de centros de salud hasta 2028.