El Gobierno de Ayuso pone trabas al Plan Estatal de Vivienda con un recurso al Supremo

La Comunidad de Madrid argumenta que el plan invade competencias autonómicas

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas, limita su capacidad de gestión y aumenta de forma significativa las obligaciones financieras que deben asumir para desarrollar las medidas previstas.

El recurso, presentado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, cuestiona tanto el reparto de competencias como el modelo de financiación diseñado por el Gobierno. Según el Ejecutivo regional, el nuevo plan impone condiciones que dificultan la autonomía de las comunidades para diseñar y ejecutar sus propias políticas de vivienda.

Madrid denuncia un aumento de la carga económica

Uno de los principales argumentos del recurso es el incremento de la financiación que deberán aportar las comunidades autónomas. Según la Comunidad de Madrid, su contribución al nuevo programa se quintuplica respecto al anterior Plan Estatal de Vivienda, un esfuerzo añadido que no quieren hacer, pese a ser una de las regiones donde la emergencia habitacional es más acusada.

El Gobierno madrileño considera que este aumento se ha aprobado sin una negociación efectiva con las autonomías y recuerda que el propio Consejo de Estado advirtió durante la tramitación del plan de que la obligación de cofinanciación podría afectar a la autonomía financiera de las comunidades, al limitar su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios.

Además, el Ejecutivo regional critica que el texto definitivo fuera aprobado por el Consejo de Ministros sin haber alcanzado un consenso previo con los gobiernos autonómicos, lo que, a su juicio, retrasa la planificación y ejecución de las políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

Rechazo a la protección permanente de algunas viviendas

Otro de los aspectos impugnados es la obligación de establecer un régimen de protección permanente para determinadas viviendas que reciban ayudas públicas. Algo similar a lo que ya existe en legislaciones autonómicas como la de Euskadi.

La Comunidad de Madrid sostiene que esta medida excede las competencias del Estado y recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha fijado límites sobre este tipo de intervenciones. En su opinión, la obligación podría obligar a modificar normativas autonómicas ya consolidadas, generando inseguridad jurídica y retrasando la puesta en marcha de nuevos programas de vivienda.

Críticas al modelo único para todas las comunidades

El recurso también cuestiona que el Plan Estatal de Vivienda establezca programas y criterios homogéneos para todas las comunidades autónomas. El Ejecutivo madrileño considera que este planteamiento reduce la capacidad de cada territorio para adaptar las políticas públicas a su realidad social, económica y demográfica.

Asimismo, rechaza que la transferencia de fondos estatales quede vinculada al cumplimiento de determinadas obligaciones relacionadas con la publicidad institucional, el intercambio de información administrativa o la organización de actos públicos, al entender que estos requisitos no guardan relación directa con los objetivos de las políticas de vivienda.

Por último, la Comunidad de Madrid señala que presentó alegaciones durante la elaboración del plan que no fueron incorporadas al texto definitivo y defiende que la cooperación entre administraciones debería prevalecer sobre la imposición de condiciones en una materia compartida como la vivienda.