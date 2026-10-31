La Comunidad pagará 30.000 euros al año a 200 investigadores predoctorales

El Consejo de Gobierno reserva 36 millones hasta 2030 para contratos de cuatro años; la convocatoria sale en noviembre en el BOCM con un mes de plazo

La Comunidad de Madrid invertirá más de 36 millones de euros en la convocatoria de ayudas para contratar personal predoctoral en formación hasta 2030. El Consejo de Gobierno aprobó el 21 de octubre la dotación de un programa destinado a los investigadores que empiezan su carrera, para que puedan hacer la tesis y obtener la mención de Doctorado Internacional.

Las ayudas financiarán 200 contratos de cuatro años. El salario bruto será de 30.000 euros anuales durante los tres primeros años y subirá a 35.000 en el cuarto si el investigador obtiene el grado de doctor. La Comunidad presenta estas cuantías como «entre las más competitivas de España en materia retributiva».

A esas cantidades se suman la totalidad de los costes de Seguridad Social y la indemnización por fin de contrato, con un importe anual de 40.500 euros en los tres primeros años y de 47.250 en el último. El programa incluye además 12.000 euros para estancias en el extranjero y la financiación de los gastos de matriculación.

Podrán optar a las subvenciones las universidades públicas y privadas de la región, las fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), los organismos públicos de investigación, las entidades dedicadas a la investigación biomédica de los hospitales de la red autonómica, las instituciones sanitarias vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud y otras entidades sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la I+D+i. La convocatoria se publicará en noviembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el plazo para presentar solicitudes será de un mes.

La letra pequeña que no trae la nota es el reparto: 200 contratos para toda la región, con universidades públicas, privadas, institutos IMDEA y hospitales compitiendo por las mismas plazas. Tampoco detalla la Comunidad cuántos de esos contratos recaerán en cada institución ni qué criterios de reparto aplicará entre ellas.

En Rivas el efecto es indirecto, porque el municipio no tiene campus universitario ni centros de investigación propios: quien quiere hacer un doctorado tiene que salir a Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada o Madrid. El programa está diseñado, precisamente, para retener a ese perfil que hoy se va, y llega en plena huelga indefinida de la educación pública madrileña, con el profesorado de Rivas movilizado desde el 13 de octubre y la marea verde desbordando Madrid en su tercera jornada.

La Comunidad no detalla en su nota cuántos de los 200 contratos quedarán en universidades públicas ni si el programa se repetirá más allá de 2030, el año en que termina la financiación comprometida.