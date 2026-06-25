Los directores madrileños exigen climatización en los colegios mientras Rivas avanza con inversiones propias

Las asociaciones de dirección de centros reclaman medidas urgentes contra el calor en las aulas

Las principales asociaciones de direcciones de centros educativos de la Comunidad de Madrid han reclamado a la Consejería de Educación la puesta en marcha urgente de un plan integral para combatir las altas temperaturas en las aulas. La petición llega en un contexto marcado por el aumento de los episodios de calor durante el curso escolar. Además, coincide con las actuaciones que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid está desarrollando para mejorar la climatización de los colegios del municipio.

La solicitud ha sido planteada por la Asociación de Directores de Madrid (ADIMAD), el Consejo de Directores de Madrid y la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Estos colectivos consideran necesario adaptar los centros educativos a unas condiciones climáticas cada vez más exigentes.

El calor deja de ser un problema puntual

Las entidades educativas advierten de que las altas temperaturas ya no se concentran únicamente en los meses de verano. Según señalan, los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes durante el calendario lectivo y afectan tanto al alumnado como al personal docente.

Entre las medidas propuestas figuran la instalación de sistemas de refrigeración eficientes, la mejora del aislamiento térmico de los edificios y la creación de zonas de sombra en patios y espacios exteriores. Asimismo, solicitan planes específicos de adaptación climática para los centros educativos.

Los equipos directivos consideran que las soluciones temporales utilizadas actualmente en muchos colegios, como ventiladores o la reorganización de actividades en espacios más frescos, resultan insuficientes. Señalan que estas medidas no bastan para afrontar un problema que califican de estructural.

Como piden los directores, Rivas invierte 14,2 millones en la climatización de los colegios

Mientras continúan las reclamaciones a la administración regional por parte de los directores, el Ayuntamiento de Rivas ha iniciado la primera fase de un proyecto de climatización de los colegios. Este proyecto está dotado con 14,2 millones de euros.

Las actuaciones previstas alcanzan a las cinco escuelas infantiles municipales y a los colegios públicos Jarama, Mario Benedetti, El Olivar y Las Cigüeñas.

El proyecto contempla la sustitución de los sistemas tradicionales de calefacción por instalaciones de aerotermia capaces de proporcionar tanto calefacción como refrigeración. Además, incorpora sistemas de ventilación con recuperación de energía e instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo eléctrico.

Según el Consistorio, estas mejoras permitirán aumentar la eficiencia energética de los edificios y reducir sus emisiones contaminantes.

La polémica política llega al CEIP Las Cigüeñas

La iniciativa municipal también ha generado controversia política en Rivas. Desde Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo han vinculado las reclamaciones de los directores madrileños con el debate surgido en torno al proyecto de climatización del CEIP Las Cigüeñas.

José Luis Alfaro, portavoz del grupo municipal, afirmó que «resulta difícil entender que directores y directoras de toda la Comunidad de Madrid estén reclamando a la Consejería de Educación inversiones urgentes para combatir el calor en las aulas mientras la concejala del Partido Popular de Rivas que dirige un colegio público haya dedicado sus esfuerzos a poner trabas a un proyecto que perseguía exactamente ese mismo objetivo».

Alfaro recordó además que la climatización de los centros educativos públicos es una competencia de la Comunidad de Madrid. Defendió que la inversión municipal responde a una necesidad urgente para los colegios del municipio.

El debate sobre la adaptación climática de los centros educativos continúa así abierto en toda la región. Asimismo, las asociaciones de directores reclaman inversiones estables para afrontar un fenómeno que consideran cada vez más frecuente y que afecta directamente al desarrollo de la actividad escolar.