Charo Sandoval encabeza la única lista de Más Madrid a las primarias en Rivas

Los tres concejales de Más Madrid en Rivas ocupan los primeros puestos.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para las primarias de Más Madrid, únicamente se ha presentado en Rivas la candidatura encabezada por Charo Sandoval. “Quiero trabajar en equipo, eliminar privilegios, dejar una Rivas mejor y por ende, un mundo mejor”, explica la concejala en la presentación del proyecto. Sandoval, que ya encabezó la lista de Más Madrid en las elecciones municipales de 2023, es concejala de Educación, Infancia y Juventud tras concurrir junto a Izquierda Unida y Equo en las anteriores elecciones municipales.

Los puestos 2 y 3 de la lista lo ocupan Juan José González Blas, concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transición Ecológica, y Mimi Chamorro, concejala de Feminismos y Diversidad. González Blas explica que se presenta para “seguir contribuyendo a que Rivas sea un referente de innovación, convivencia y calidad de vida”. Por su parte, Chamorro defiende “hacer accesibles las instituciones a la gente”

La lista la componen 3 personas más: Julian Alvira Terol, Susana Mora Álvarez y Alfredo González Menéndez.

La ministra García encabeza En Madrid hay partido

Además de las primarias para las elecciones municipales, Más Madrid está celebrando también la elección de sus candidatos autonómicos. En este caso, se han presentado dos candidaturas. En Madrid hay partido es la candidatura encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García. La abogada Letizia Bisignano encabeza la candidatura Más Madrid abierto.

Junto a García encabeza la lista Hay Partido la actual portavoz parlamentaria Manuela Bergerot. La ripense Charo Sandoval se encuentra también en la candidatura que encabeza la ministra de Sanidad.

La composición definitiva de la lista de Más Madrid se conocerá el 8 de julio, tras la votación entre la militancia los días 4, 5 y 6 de julio.