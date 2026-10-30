El precio de la vivienda sube 3,6 veces más que el salario desde 2013, según CCOO

El informe del sindicato llega con la marcha del 24-O y la huelga del 11-N y cifra en 411.000 empleos el potencial de abaratar la vivienda un 30 %

El precio de la vivienda en propiedad se ha encarecido un 108 % entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2026, mientras el salario medio lo ha hecho un 30 % nominal. La subida del precio de compra multiplica por 3,6 la de los salarios que deben pagarla. Es el dato central del documento de análisis que la Secretaría de Estudios y Formación Sindical de CCOO publicó este viernes sobre el coste del rentismo para los salarios y la economía productiva.

El informe sostiene que la crisis de la vivienda está neutralizando las subidas salariales pactadas. El IPC solo recoge la evolución de los alquileres dentro de un mismo contrato y deja fuera lo que más se ha encarecido: el precio de la vivienda en propiedad y los alquileres cuando cambia el contrato. Por eso considera insuficientes las subidas de más del 3 % en convenios y SMI cuando el acceso a una vivienda avanza a ritmos del 12 % anual.

Nuevos contratos, nuevos precios

Entre 2015 y 2024, los alquileres de los nuevos contratos firmados cada año subieron un 37 % acumulado, casi el doble que el salario medio (21 %, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE). En los contratos ya vigentes la subida fue del 23 %, mucho más cerca de los salarios: el esfuerzo se dispara al cambiar de casa o al buscar la primera vivienda.

El documento mide también el esfuerzo para comprar. En España hacían falta 3,1 salarios anuales íntegros para pagar una vivienda de 90 metros cuadrados en 1985; en 2026 son 7,1. En la Comunidad de Madrid se ha pasado de 5,7 salarios en 1995 a 10,0 en 2026, y el gráfico del informe sitúa a Madrid a la cabeza de la brecha: un 142 % de subida del precio de la vivienda frente a un 34 % de los salarios entre 2013 y 2026. A ello se suma el ahorro previo: entrada y gastos equivalen al 30 % del coste, unos 2,1 años de salario íntegro en el caso medio.

Variación acumulada del precio de la vivienda y de los salarios por comunidades entre 2013 y 2026. / Gabinete Económico Confederal de CCOO con datos de la ETCL y el IPV del INE.

El ladrillo desplaza a la economía productiva

Un capítulo se dedica a los locales comerciales, con alquileres que subieron un 5,8 % en 2021, un 8,3 % en 2022 y un 4,5 % en 2023, hasta 52 euros por metro cuadrado al año, según la Agencia Tributaria. La presión golpea sobre todo a autónomos y pymes que inician un contrato y alimenta la rotación de locales.

A escala macroeconómica, CCOO calcula que reducir un 30 % el coste de la vivienda impulsaría la demanda agregada entre 21.000 y 26.000 millones de euros y crearía entre 330.000 y 411.000 empleos en cinco años.

Qué supone en Rivas

Es el marco de las movilizaciones del municipio: la marcha de este sábado 24 contra el fondo Nestar, que gestiona la urbanización de la Ronda de Gloria Fuertes tras perder la protección pública, y la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. En Rivas el alquiler mediano estaba en 867 euros en 2024, un 34 % más que en 2015, y es el décimo municipio más caro de la región, según el SERPAVI. La renta media del parque público de la EMV, con 758 viviendas, es de 420 euros.

CCOO reclama prorrogar los contratos de alquiler y convertirlos en indefinidos, regular el alquiler de habitaciones, temporada y turístico, y movilizar el 1,5 % del PIB anual para lograr 1,5 millones de viviendas asequibles en una década. «Es necesario generar un nuevo consenso que ponga los salarios y el derecho a la vivienda en el centro de nuestra economía y nuestra sociedad», concluye el documento.