La Comunidad de Madrid recauda más de 49 millones con la Casilla Empresa Solidaria

La región concentra el 42% de la recaudación nacional y mantiene abierta la campaña del Impuesto de Sociedades hasta el día 25

La Comunidad de Madrid volvió a situarse en 2025 como la región con mayor recaudación de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades, al superar los 49 millones de euros. Esta cifra representa alrededor del 42% del total nacional. Más de 59.000 empresas madrileñas marcaron esta opción en su declaración fiscal. Así, se elevó la participación hasta el 16,8%, según los datos difundidos este lunes por la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. La campaña para este año permanece abierta entre el 1 y el 25 de julio.

La cantidad recaudada supone un incremento del 22,2% respecto al ejercicio anterior. Gracias a estos fondos, durante 2025 se financiaron 655 programas de interés general, desarrollados por 289 entidades del Tercer Sector en la región y dotados con más de 51,9 millones de euros. Estos proyectos están dirigidos a combatir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Además, buscan impulsar iniciativas de inclusión y apoyo a colectivos vulnerables.

Cómo funciona la Casilla Empresa Solidaria

La Casilla Empresa Solidaria permite que cualquier empresa destine el 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades a proyectos sociales. Se trata de una decisión voluntaria que, según recuerdan los promotores de la campaña, no supone un coste adicional para la empresa. Asimismo, no modifica el importe que paga o recibe en su declaración.

Las empresas pueden marcar esta opción en la casilla 00073 del modelo 200 o en la casilla 069 del modelo 220, correspondientes al apartado de fines sociales del impuesto. Además, quienes participan pueden solicitar el Sello Empresa Solidaria, un distintivo que acredita su compromiso con iniciativas de carácter social.

Un crecimiento sostenido en toda España

La evolución registrada en Madrid forma parte de una tendencia al alza en todo el país. En 2025, la Casilla Empresa Solidaria alcanzó un récord nacional cercano a los 125 millones de euros, con más de 373.000 empresas participantes. Esto supone un crecimiento interanual del 44,3% en la recaudación y del 20,4% en el número de sociedades que marcaron esta opción.

La Plataforma del Tercer Sector recuerda que, si todas las empresas españolas marcaran la Casilla Empresa Solidaria, la recaudación podría alcanzar aproximadamente 295 millones de euros, según las previsiones de ingresos del Impuesto de Sociedades del Ministerio de Hacienda.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Madrid, Mariano Casado, destacó que «la Casilla Empresa Solidaria es un ejemplo de cómo la colaboración entre empresas y tercer sector puede traducirse en oportunidades reales para miles de personas», al tiempo que subrayó que este mecanismo contribuye a financiar proyectos que fortalecen la cohesión social, la inclusión y la igualdad de oportunidades.