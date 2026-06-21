Casi 300 móviles reciclados ayudan a proteger chimpancés

La campaña de recogida de terminales usados de Rivamadrid ha permitido financiar el apadrinamiento de nueve chimpancés

La recogida y reciclaje de teléfonos móviles usados en Rivas ha permitido reunir fondos suficientes para apadrinar a nueve chimpancés durante un año, según los datos difundidos por la empresa municipal Rivamadrid. La iniciativa, centrada en la recuperación de dispositivos electrónicos en desuso, ha conseguido recoger cerca de 300 terminales, contribuyendo tanto a la reducción de residuos tecnológicos como a proyectos internacionales de conservación de primates.

La campaña se enmarca dentro de las acciones de sensibilización ambiental relacionadas con la gestión responsable de los residuos electrónicos. Los teléfonos móviles contienen materiales valiosos como coltán, oro o cobre, cuya extracción está asociada en algunos países a impactos ambientales y sociales significativos.

Un pequeño gesto con impacto ambiental

El reciclaje de móviles permite recuperar parte de esos materiales y reducir la necesidad de nuevas explotaciones mineras. Además, iniciativas como esta destinan parte de los ingresos obtenidos por la recuperación de componentes a programas de protección de especies amenazadas.

En este caso, los fondos generados por los casi 300 dispositivos recogidos se han traducido en el apadrinamiento anual de nueve chimpancés, una de las especies más afectadas por la pérdida de hábitat y la presión humana sobre los ecosistemas donde viven.

La acción demuestra cómo un residuo doméstico aparentemente insignificante puede tener una segunda vida útil y generar beneficios más allá del ámbito local.

El problema de los móviles olvidados

Según distintos estudios sobre residuos electrónicos, millones de teléfonos móviles permanecen guardados en cajones pese a haber dejado de utilizarse. Muchos de ellos contienen materiales reutilizables que pueden reincorporarse a la cadena productiva mediante procesos de reciclaje especializados.

Desde el punto de vista medioambiental, la correcta gestión de estos dispositivos evita que componentes potencialmente contaminantes terminen en vertederos o sean tratados de forma inadecuada.

En municipios como Rivas-Vaciamadrid, las campañas de recogida selectiva buscan precisamente fomentar que la ciudadanía entregue estos aparatos en los puntos habilitados para su tratamiento.

Economía circular y conservación

La iniciativa combina dos objetivos: promover la economía circular mediante la reutilización de materiales electrónicos y apoyar proyectos de conservación de fauna salvaje.

El resultado obtenido, con casi 300 móviles reciclados y nueve chimpancés apadrinados durante un año, refleja la capacidad que tienen las acciones de reciclaje colectivo para generar un impacto tangible tanto en la gestión sostenible de residuos como en la protección de especies amenazadas.

La experiencia vuelve a poner de manifiesto que la participación ciudadana en campañas de reciclaje puede traducirse en beneficios ambientales que trascienden el ámbito local y alcanzan proyectos de conservación en otras partes del mundo.