De antigua comisaría a espacio juvenil: la historia de la Casa de la Juventud del Parque de Asturias

La antigua comisaría del Parque de Asturias fue ocupada en 1998 por jóvenes que crearon La Seta Roja, un espacio autogestionado. Un año después, Rivas-Vaciamadrid puso en marcha su Casa de la Juventud.

La Casa de la Juventud del Parque de Asturias, en Rivas-Vaciamadrid, tiene sus antecedentes en años de reivindicaciones juveniles. El edificio, antiguo piso piloto de la cooperativa Covibar, se encuentra ubicado en el Parque de Asturias. Hasta 1998 fue la sede de la Policía Local de Rivas. En agosto de 1998, unos 40 jóvenes ocuparon la antigua comisaría de la Policía Local y crearon La Seta Roja. La iniciativa reclamaba espacios para reunirse y organizar actividades culturales.

Zarabanda hemos hablado con Ismael González, participante de aquella ocupación. Recuerda que la iniciativa venía precedida de un debate colectivo y de experiencias anteriores como la ocupación de La Nave Roja, en el barrio madrileño de Pacífico. Tras varias reuniones y asambleas, decidieron dar uso a aquel edificio abandonado y convertirlo en un espacio autogestionado.

La iniciativa, explica González, respondía a una reivindicación que iba mucho más allá de Rivas: la necesidad de que la juventud dispusiera de espacios propios para reunirse, organizar actividades y desarrollar alternativas culturales y de ocio. En un municipio con una población joven numerosa, aquella demanda tenía especial relevancia.

La Seta Roja, un centro juvenil autogestionado en Rivas

El edificio llevaba vacío desde junio de 1998, tras el traslado de la Policía Local a otras dependencias. Los jóvenes lo acondicionaron y comenzaron a organizar actividades para darle un uso social y cultural.

En una asamblea decidieron bautizar el espacio como La Seta Roja. Un nombre que, según recuerda González, jugaba con el apodo de «pitufos» que recibía la Policía y con la antigua función del inmueble, transformado ahora en un lugar de encuentro e información juvenil.

Allí pusieron en marcha diversos talleres como debate político, malabares, literatura o pintura. A las actividades propuestas por la Seta Roja, vinculada con la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), se unieron más colectivos juveniles, como explicó Fausto Fernández, entonces alcalde de Rivas al medio local Este de Madrid. La ocupación no se limitaba, por tanto, a reclamar un local: pretendía demostrar que la propia juventud podía organizarse, gestionar actividades y dar vida a espacios que permanecían sin uso.

La ocupación apareció en El País el 26 de agosto de 1998, bajo el titular «40 jóvenes ‘okupan’ la antigua comisaría de la policía local de Rivas». Una investigación sobre el movimiento de okupación en Madrid de los últimos 15 años del siglo pasado explica que se produjo tras el desalojo del Centro Juvenil Okupado La Nave Roja, en el madrileño barrio de Pacífico.

La Seta Roja de Rivas. Foto de J. Corrales publicada por El Este de Madrid en 1998.

El Ayuntamiento tenía otros planes para la antigua comisaría

La ocupación abrió un conflicto sobre el futuro del inmueble. El entonces alcalde de Rivas, Fausto Fernández, de Izquierda Unida, explicó que el Ayuntamiento no aceptaba la ocupación como una forma de forzar una negociación. Sin embargo, señaló que no recurriría a la fuerza para desalojar a los jóvenes.

El Gobierno municipal preveía instalar la Casa de la Mujer en la antigua comisaría. La Seta Roja recibió el apoyo de Izquierda Unida a través de su diputado autonómico, Mariano Gamo.

La juventud de Rivas reclamaba espacios propios desde 1987

Las reivindicaciones juveniles en Rivas comenzaron antes de la ocupación de La Seta Roja. En 1987 se creó la Concejalía de Juventud, después de una movilización en la que cientos de jóvenes reclamaron instalaciones y recursos propios.

Según el reportaje municipal «30 años de Concejalía de Juventud», publicado en julio de 2017, los primeros servicios se instalaron en un antiguo piso piloto de la avenida de los Almendros. Más tarde, la Concejalía se trasladó a unos barracones situados en la zona donde hoy está el complejo comercial Rivas Centro.

La falta de locales para reunirse y desarrollar actividades culturales formaba parte de las principales demandas juveniles. Los jóvenes buscaban lugares donde compartir conocimientos, organizar talleres y disponer de alternativas de ocio.

La Seta Roja fue una de las experiencias surgidas en ese contexto. Su propuesta se basaba en la autogestión y en la participación directa de quienes utilizaban el espacio. Ismael Gonzáez considera que la creación de la Seta Roja en la anterior comisaría local no atribuye contribuyó a reforzar un debate que ya existía, en la propia IU y en el conjunto de la izquierda ripense. Los jóvenes, explica, «demostramos que tenemos también la capacidad de gestionar nuestras propias actividades y nuestros propios espacios». Se visibilizó una necesidad real y se mostró que la juventud podía impulsar sus propias iniciativas.

La Casa de la Juventud del Parque de Asturias abrió en 1999

El Ayuntamiento de Rivas sitúa en 1999 la creación de la Casa de la Juventud del Parque de Asturias, en el espacio que ocupó La Seta Roja. Su puesta en marcha supuso un nuevo paso en el desarrollo de los equipamientos municipales destinados a la población joven.

Durante aquellos años también cobró importancia la demanda de locales de ensayo para grupos musicales. Esta reivindicación estuvo vinculada al desarrollo de la asociación de bandas locales Rivas Ruido y de la Casa de la Música.

Las distintas iniciativas respondían a una necesidad compartida: disponer de espacios para crear, aprender, ensayar y organizar actividades propias. Las reivindicaciones incluyeron movilizaciones, recogidas de firmas, asociaciones y proyectos autogestionados.

La situación actual de la Casa de la Juventud nos la explica @pedritolapalma en este vídeo para Zarabanda.