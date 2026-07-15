OPINIÓN

Campamentos de verano: políticas para la infancia y la conciliación de las familias

Artículo de opinión de Mónica Carazo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas

Hay algunos programas municipales que, de tan habituales, parecen haber existido siempre. Forman parte de nuestro calendario anual, del día a día de las familias ripenses, pero detrás de ellos están el esfuerzo de mucha gente y la apuesta de un Gobierno municipal que tiene a las personas y a sus necesidades en el centro de sus políticas. Es el caso de los campamentos deportivos de verano, que este año alcanzan cifra récord: 2.412 plazas, distribuidas en tres modalidades: colonias deportivas, pádel+tenis y ludoteca, todas ellas con piscina incluida.

Estos campamentos de la Concejalía de Deportes –que se suman a los que se organizan desde Educación, Infancia y Juventud– son una buena alternativa veraniega para la infancia ripense. Llenar su tiempo libre con actividades deportivas, que además educan en valores como el compañerismo, es una estupenda oportunidad ante el vacío que deja el final de las clases y de las actividades extraescolares. Pero es también una formidable medida de conciliación para las familias, que se encuentran con sus hijos e hijas de vacaciones y con las suyas aún lejanas en el calendario. De ahí que se planteen tres modalidades de campamento y que se distribuyan por semanas, con servicios de acogida y comedor, para dar aún más facilidades a las familias.

Una oferta, la de los campamentos de verano, que se suma a otros programas municipales desarrollados a lo largo del año, que demuestran el compromiso del Gobierno municipal con la infancia y sus familias. Claro ejemplo de ello son las rutas escolares “En bus al cole” o las escuelas deportivas desarrolladas a lo largo del curso escolar, ambas, políticas muy valoradas por la ciudadanía, tal y como ha quedado reflejado en la última encuesta de valoración de los servicios públicos, encargada por el Observatorio de Ciudad.

Nuestro compromiso es seguir impulsando políticas enfocadas a la infancia, por convicción y por necesidad, frente a un Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid que parece más preocupado y ocupado en confrontar con el Gobierno de España que en mejorar la vida de la ciudadanía y, en este caso, de los más pequeños y pequeñas. Lo estamos viendo durante los últimos meses con la huelga de educadoras infantiles 0-3 años, con los colegios a medio construir sin gimnasio desde hace 9 años o sin las aulas necesarias para el nuevo curso, por no hablar de su negativa a cumplir con su competencia regional para climatizar los centros educativos.

Por ello, frente al ruido y confrontación del Gobierno de Ayuso que olvida constantemente las necesidades de la ciudadanía ripense, un Gobierno municipal que impulsa políticas públicas para mejorar y hacer más fácil la vida de los vecinos y vecinas de Rivas.