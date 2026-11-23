Campamentos de Navidad en Rivas: inscripción desde el 23-N

El plazo va del 23 de noviembre al 4 de diciembre y hay dos turnos: del 28 al 31 de diciembre y del 4 al 8 de enero en el centro Bhima Sangha

Rivas abre el lunes 23 de noviembre la inscripción para los campamentos urbanos de Navidad, que se celebrarán en el centro municipal Bhima Sangha en dos turnos —del 28 al 31 de diciembre y del 4 al 8 de enero— para niños y niñas de 3 a 12 años.

El Ayuntamiento mantiene el formato de los últimos años: jornadas de ocio educativo y conciliación familiar de 9:00 a 17:00, con salida anticipada y posibilidad de acogida temprana. El Consistorio ofrece «tantas plazas como demanda haya y se formalice en plazo», según la nota municipal, así que la plaza no queda garantizada por pedirla: depende de cuántas solicitudes entren dentro del plazo.

Dos turnos que no se pueden partir

El primer turno cubre del 28 al 31 de diciembre, cuatro días. El segundo va del 4 al 8 de enero, cinco jornadas. Ninguno se puede fraccionar por días sueltos: quien se inscribe, se inscribe al turno completo.

Los campamentos ocupan parte de las vacaciones escolares, cuando los colegios cierran y muchas familias necesitan una alternativa para cubrir la jornada laboral. Es la misma fórmula que el Ayuntamiento viene ofreciendo en los últimos cursos, como en la edición de 2022.

De 3 a 12 años

Pueden participar los niños y niñas nacidos entre 2015 y 2023, es decir, con edades entre los 3 y los 12 años. Las actividades se desarrollan en el centro municipal Bhima Sangha, con entrada a las 9:00 y salida a las 17:00; el programa incluye salida anticipada y la opción de acogida temprana para quien necesite dejar a los niños antes.

Inscripción del 23 de noviembre al 4 de diciembre

Las solicitudes se presentan entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre en inscripciones.rivasciudad.es. La nota municipal no detalla las tarifas: remite a los precios y descuentos publicados en esa misma web, donde se formaliza la inscripción.

Rivas abre el lunes 23 de noviembre la inscripción para los campamentos urbanos de Navidad, que se celebrarán en el centro municipal Bhima Sangha en dos turnos —del 28 al 31 de diciembre y del 4 al 8 de enero— para niños y niñas de 3 a 12 años.