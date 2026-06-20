Ayudas para pymes en Rivas: guía para captar subvenciones

La jornada gratuita del 24 de junio explicará ayudas, bonificaciones y financiación para autónomos y pequeñas empresas

Las personas autónomas y responsables de pequeñas y medianas empresas de Rivas-Vaciamadrid tendrán una nueva oportunidad para conocer las ayudas públicas disponibles para sus negocios. El próximo 24 de junio a las 10:00 horas, la sala Pedro Zerolo del edificio de Servicios Administrativos acogerá una jornada formativa centrada en subvenciones, bonificaciones y recursos destinados a impulsar el crecimiento empresarial y la contratación.

La iniciativa está organizada por ASEARCO y el Ayuntamiento de Rivas dentro del Pacto Local por el Empleo y el Desarrollo Económico. El objetivo es acercar a las empresas información práctica sobre las distintas líneas de apoyo económico que ofrecen las administraciones públicas y otros organismos.

Un repaso a las ayudas para empresas y autónomos

La sesión contará con la participación de Jaime Velasco, director del Departamento de Innovación y Fondos Europeos de CEIM, quien ofrecerá una panorámica de las principales ayudas disponibles para pymes y trabajadores por cuenta propia.

Durante su intervención se abordarán subvenciones de ámbito europeo, estatal y autonómico, así como oportunidades vinculadas a proyectos de innovación, modernización y crecimiento empresarial. La intención es facilitar que las empresas conozcan recursos que, en muchos casos, pasan desapercibidos pese a su potencial para financiar inversiones o mejorar su competitividad.

Contratación y formación, otros ejes de la jornada

El encuentro también dedicará parte de su programa a las ayudas relacionadas con el empleo. Miguel Ángel Gil Zafra, integrante de la Secretaría de Empleo de CCOO, explicará las bonificaciones y apoyos existentes para la contratación de personal.

Por su parte, Isabel Vilabella Tellado, secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática de UGT Madrid, detallará las ayudas disponibles para impulsar la formación dentro de las empresas, una herramienta cada vez más utilizada para mejorar la cualificación de las plantillas.

Claves para aprovechar las subvenciones disponibles

Otro de los bloques correrá a cargo de la consultora Strat Consultores, especializada en la gestión de ayudas públicas. Los expertos compartirán recomendaciones para identificar subvenciones, tramitar solicitudes y optimizar los recursos destinados al fomento del empleo.

Además, presentarán el concepto de Planificación Laboral Estratégica, un enfoque orientado a aprovechar de forma más eficiente las ayudas vinculadas a la contratación y al desarrollo de equipos de trabajo.

Cómo inscribirse

La jornada está abierta tanto a personas autónomas como a representantes de pequeñas y medianas empresas. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Las personas interesadas pueden formalizar su asistencia a través del formulario habilitado por la organización. La cita se enmarca en las acciones que se vienen desarrollando en Rivas para reforzar el tejido empresarial local y facilitar el acceso a recursos económicos que contribuyan a la creación de empleo y al crecimiento de los negocios del municipio.