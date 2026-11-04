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La Comunidad de Madrid pagará 1.250 euros al mes a los autónomos que necesiten un sustituto por baja

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Una autónoma teletrabajando desde casa.

Los presupuestos de 2027 incluyen 38,6 millones en ayudas al trabajo por cuenta propia, la Tarifa Cero tras la jubilación y el pago de la cuota de los 60 primeros días de baja

La Comunidad de Madrid empezará en 2027 a sufragar a los autónomos el coste de contratar a un sustituto durante las bajas por maternidad o paternidad, el embarazo de riesgo y la incapacidad prolongada. El proyecto de Presupuestos Generales para el año que viene reserva 38,6 millones de euros en ayudas al trabajo por cuenta propia y al emprendimiento, un 2,4 % más que este ejercicio, con subvenciones de 1.250 euros mensuales para cubrir ese relevo.

La medida se anunció en el Debate del Estado de la Región y alcanza a los más de 447.000 trabajadores por cuenta propia de la región, según la nota del Gobierno autonómico.

Tarifa Cero y bajas cortas. La Tarifa Cero, que abona el 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, se extenderá a quienes sigan trabajando una vez alcanzada la edad legal de jubilación y compatibilicen empleo y pensión: tendrán cubiertas las cuotas doce meses más. Además, la Comunidad pagará la cuota de los primeros 60 días de baja por enfermedad a todos los autónomos madrileños.

Industria, comercio y empresa familiar. Los fondos para Industria llegan a 43,8 millones (+12,9 %), con el equipamiento de pymes de 15 a 19 millones y un 10 % más para digitalización, dentro del Plan Industrial 2026-2030. Comercio crece un 18,9 % hasta 10,9 millones, y la modernización de pequeños establecimientos sube un 40 %, hasta 3,5 millones. La Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar movilizará más de 16 millones, con una plataforma de relevo generacional y un kit de inteligencia artificial con ayudas de hasta 10.000 euros.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo dispondrá de 370,2 millones (+11 %), a los que se suman 717,3 millones para políticas de empleo (+2,5 %).

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