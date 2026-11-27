Abierto el plazo para que los comercios de Rivas se sumen a la campaña de Navidad y al concurso de escaparates

Bajo el lema «Esta Navidad, desea Rivas», el Ayuntamiento pone en marcha sorteos digitales, una yincana familiar, juegos interactivos y el tradicional concurso de escaparates para incentivar las compras de proximidad.

La cuenta atrás para las fiestas ya ha comenzado en Rivas y, con ella, llega una nueva edición de la iniciativa municipal destinada a dinamizar el tejido empresarial del municipio. Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de apostar por las tiendas de barrio y los mercadillos municipales durante estas fechas clave, la campaña «Esta Navidad, desea Rivas» desplegará un completo calendario de actividades, premios directos y acciones promocionales desde principios de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos.

7.000 euros en tarjetas regalo por comprar en el municipio

Uno de los grandes atractivos de esta edición para los consumidores es el sorteo digital del comercio local y mercadillos, que repartirá un total de 7.000 euros distribuidos en 70 tarjetas regalo de 100 euros cada una. Para optar a estos vales —que deberán canjearse en los propios establecimientos y puestos adheridos—, basta con realizar una compra entre el 9 de diciembre y el 5 de enero, fotografiar el ticket y subirlo junto a los datos personales a la plataforma web oficial de la campaña ( www.rivasnavidad2026.es ).

Yincana familiar y búsqueda interactiva de «Rivas Noel»

La dinamización en las calles será otro de los pilares fundamentales de la programación navideña gracias a dos propuestas lúdicas abiertas a los vecinos. Por un lado, entre el 14 de diciembre y el 5 de enero (excepto domingos y festivos), tendrá lugar el juego interactivo «Ho ho!! Rivas Noel» en los comercios participantes, centros comerciales y mercadillos de la ciudad. Quienes busquen la figura de Rivas Noel oculta en escaparates o interiores, escaneen su código QR y respondan correctamente a una pregunta diaria, entrarán en el sorteo de una cesta de Navidad valorada en 100 euros cada día durante 18 jornadas.

Por otro lado, el sábado 12 de diciembre se celebrará la tradicional yincana «Rivas Jones», una cita en la que familias y exploradores recorrerán los locales de la ciudad superando acertijos, preguntas tipo Trivial y pruebas de búsqueda para ayudar a recuperar los regalos perdidos de Papá Noel. Esta actividad cuenta con 7.500 euros en premios, otorgando un vale regalo de 50 euros a todas las personas inscritas que completen el recorrido para gastar en los comercios locales. La jornada culminará con un espectáculo y una fiesta navideña en la plaza de la Constitución.

Plazos de inscripción y concurso de escaparates para comerciantes

Para los establecimientos interesados en sumarse a la iniciativa, el Ayuntamiento entregará gratuitamente un kit decorativo exclusivo que incluye un árbol de Navidad, cartas para Papá Noel y los Reyes Magos, una alfombra reversible para la entrada y otras sorpresas pensadas para vestir los locales durante las fiestas.

Asimismo, regresa el certamen «Mejores Escaparates Navideños 2026» con criterios de valoración renovados y visitas presenciales del jurado a todos los establecimientos participantes. Los comercios disponen hasta el 4 de diciembre para formalizar su inscripción, siendo requisito indispensable tener montada la decoración antes del 9 de diciembre. El fallo del jurado con los locales ganadores se dará a conocer a finales de mes.