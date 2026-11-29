¿Cómo votó Rivas en las últimas nueve generales?

Rivas ha votado al Congreso nueve veces desde 2000. El PSOE ganó en 2000, 2004 y 2008; el PP, en 2011 y 2023; y el espacio de Podemos y Unidos Podemos fue el más votado en 2015 y 2016. En 2023, el PP fue la fuerza más votada con el 32,2%, pero la suma de PSOE y Sumar (53,8%) superó a la de PP, VOX y Cs (43,9%).

Nueve generales, tres ciclos

La serie municipal muestra tres ciclos. Entre 2000 y 2008 el PSOE fue la fuerza más votada, con un máximo del 49,6% en 2004. En 2011 el PP pasó al primer puesto (37,3%) y en 2015 y 2016 irrumpió el espacio de Podemos: 40,0% y 34,0% para la suma de Podemos/IU y Unidos Podemos. En abril de 2019 el PSOE volvió al primer puesto; en noviembre fue el partido más votado, aunque la suma de Podemos y Más País fue algo mayor. En 2023, el PP recuperó el primer puesto con el 32,2%. A lo largo de los tres ciclos, el bloque de la izquierda obtuvo más votos que el de la derecha.

Resultados históricos · Congreso · Rivas Nueve generales: del dominio del PSOE al mapa de bloques Rivas ha votado al Congreso nueve veces desde 2000. El PSOE ganó en 2000, 2004 y 2008; el PP, en 2011 y 2023; y el espacio de Podemos y Unidos Podemos fue el más votado en 2015 y 2016. 9 generales desde 2000 53,8% izquierda en 2023 43,9% derecha en 2023 El voto al Congreso en Rivas, 2000-2023 2023: PP 32,2% · PSOE 29,3% · Sumar* 24,6% · VOX 11,7%. Pincha en un punto para ver los valores del año. Evolución del voto al Congreso en Rivas, 2000-2023 Porcentaje de voto de PP, PSOE, Sumar y VOX sobre el voto válido en Rivas. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2000 2004 2008 2011 2015 2016 Abr 2019 Nov 2019 2023 PP PSOE Sumar* VOX Sumar* no es un partido único. 2000: IU-CM (Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid). 2004: IU. 2008: IU-CM. 2011: IU-LV (La Izquierda Plural). 2015: Podemos + IU-UPeC. 2016: Unidos Podemos (Podemos-IU-EQUO). Abril de 2019: Unidas Podemos (Podemos-IU). Noviembre de 2019: Unidas Podemos + Más País-EQUO. 2023: Sumar. VOX no concurrió antes de 2015. La evolución de los bloques Evolución de los bloques de izquierda y derecha en Rivas, 2000-2023 La izquierda suma PSOE y Sumar; la derecha suma PP, VOX y Ciudadanos. 0% 20% 40% 60% 50% 53,8% 43,9% 2000 2004 2008 2011 2015 2016 Abr 2019 Nov 2019 2023 Izquierda: PSOE + Sumar* Derecha: PP + VOX + Cs La línea del 50% marca la mayoría absoluta de votos válidos. Pincha en un punto para ver los partidos de cada bloque. Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral y ficheros de resultados por mesa) y Geoportal de Rivas. 2000-2011, agregado municipal; 2015-2023, datos por sección. Porcentajes sobre voto válido.

El mapa de 2023: 35 secciones para el PP, 12 para el PSOE y 8 para Sumar

El mapa permite ver el ganador de 2023 y el porcentaje de PP, PSOE, Sumar y VOX en cada una de las 58 secciones. El PP ganó en 35 de las 55 secciones con datos; el PSOE, en 12; Sumar, en 8. Las secciones 056-058 son nuevas en 2026 y no tienen resultados de 2023.

También se puede buscar una sección por número y cambiar la capa: ganador o porcentaje de PP, PSOE, Sumar o VOX. Los porcentajes se calculan sobre voto válido.

Mapa · Congreso 2023 · Rivas Quién ganó en cada sección y cuánto sacó cada partido El PP ganó en 35 de las 55 secciones con datos de 2023; el PSOE, en 12; Sumar, en 8. Cambia la capa para ver el porcentaje de cada formación. Pincha en una sección para consultar su evolución. 35 secciones PP 12 secciones PSOE 8 secciones Sumar Ganador 2023 PP PSOE Sumar VOX Buscar sección Buscar Las secciones 056-058 son nuevas en 2026 y no tienen datos de 2023. El mapa usa los límites censales y el callejero municipal del Geoportal de Rivas. Pincha en una sección del mapa o búscala por número para ver su evolución. Fuente: Ministerio del Interior y Geoportal de Rivas (resultados por sección de 2023). Porcentajes sobre voto válido. Serie por sección 2015-2023; el agregado municipal cubre 2000-2023. Mapa realizado con Leaflet (BSD-2-Clause).

La evolución por sección y por bloques

Al pinchar en una sección, debajo del mapa aparecen dos gráficos: la evolución de PP, PSOE, Sumar* y VOX en esa sección y la evolución de los bloques. La serie por sección cubre 2015-2023, las cinco generales con datos homogéneos sobre la geometría actual; el agregado municipal cubre 2000-2023. Las secciones incorporadas más tarde tienen menos puntos y las 056-058 no tienen serie. El detalle histórico disponible es por sección, no por mesa.

Sumar* no es un partido único: en 2000 recoge los votos de IU-CM; en 2004, de IU; en 2008, de IU-CM; en 2011, de IU-LV (La Izquierda Plural); en 2015 suma Podemos e IU-UPeC; en 2016, Unidos Podemos (Podemos-IU-EQUO); en abril de 2019, Unidas Podemos (Podemos-IU); en noviembre de 2019, Unidas Podemos más Más País-EQUO; y en 2023, Sumar. La izquierda suma PSOE + Sumar*; la derecha, PP + VOX + Cs. Cs se incluye en la derecha y no se sitúa en el centro.

En 2023, la izquierda sumó el 53,8% del voto válido y la derecha el 43,9%. El PP fue el partido más votado y ganó más secciones, pero la izquierda en conjunto sacó más votos. Esa es la paradoja que explica el mapa: el voto de izquierda está repartido entre PSOE y Sumar, mientras el de derecha se concentra en el PP.

Curiosidades del voto por sección

La serie de 2015-2023 deja varios patrones. Cuatro secciones del Oeste —002, 010, 037 y 038— han ganado siempre el espacio de Sumar*; en 28 de las 41 secciones con serie completa la izquierda superó siempre a la derecha; el PP logró su mejor resultado en la 028 (45,1% en 2023) y el PSOE en la 011 (41,2%); el Centro es el barrio con mayor participación (81,0%); y la sección 044 fue la más reñida de 2023, con 0,8 puntos entre PP y Sumar.

El dato de cambio de ganador se refiere al partido más votado en cada sección, no al bloque. Entre noviembre de 2019 y 2023, 36 de las 45 secciones comparables cambiaron: 17 pasaron de PSOE a PP, 11 de Sumar* a PP y 8 de Sumar* a PSOE. Solo 9 repitieron ganador.

Curiosidades · voto por sección · 2015-2023 4 secciones siempre del espacio de Sumar*, 28 siempre de izquierda y una disputa de 0,8 puntos Con la serie de 2015-2023, las secciones con datos completos permiten ver patrones que el agregado municipal esconde. 01 4 secciones, siempre el espacio de Sumar* Las secciones 002, 010, 037, 038, todas en el Oeste, han ganado el espacio de Sumar* en las cinco generales con serie completa. En 2015 y 2016 era Podemos/IU; en 2023, Sumar. 02 La izquierda siempre sumó más en 28 secciones 28 de 41 En 28 de las 41 secciones con las cinco generales completas, el bloque PSOE + Sumar* superó al bloque PP + VOX + Cs en todas las citas. 03 El mejor resultado de cada partido PP 45,1% Sección 028 · 2023

PSOE 41,2% Sección 011 · 2023

Sumar* 58,4% Sección 002 · 2015 · Podemos + IU

VOX 22,9% Sección 018 · noviembre de 2019

Cs 32,8% Sección 035 · 2015 04 El Centro es el barrio que más vota CENTRO 81,0% OESTE 79,9% ESTE 72,2% Participación agregada de 2023. La sección 028 es la que más votó: 85,4%. 05 La sección más reñida de 2023 0,8 puntos La sección 044 (CENTRO) se decidió entre el PP (28,7%) y Sumar* (27,9%). 06 36 de 45 secciones cambiaron de partido ganador 36 de 45 Se comparan las 45 secciones con datos en noviembre de 2019 y 2023. En 17 ganó el PSOE en 2019 y el PP en 2023; en 11, Sumar* en 2019 y el PP en 2023; y en 8, Sumar* en 2019 y el PSOE en 2023. Solo 9 repitieron ganador. El dato se refiere al partido más votado en la sección, no al bloque. Fuente: Ministerio del Interior y Geoportal de Rivas. Series por sección 2015-2023; secciones con datos completos (001-041). Porcentajes sobre voto válido. La participación se calcula sobre censo.