Rivas mantiene vivo su espíritu solidario: El Club de Atletismo Zancadas arranca su campaña navideña de recogida de juguetes

Tras diez años haciendo historia con la San Silvestriña, el tejido vecinal, deportivo y empresarial del municipio se une bajo el lema «Ningún peque sin juguetes» para garantizar la ilusión infantil y sortear una cesta valorada en 300 euros entre quienes colaboren antes del 19 de diciembre.

La solidaridad en Rivas no entiende de puntos finales ni de despedidas definitivas. Aunque la emblemática carrera popular San Silvestriña cruzó su última línea de meta el año pasado tras una década inolvidable vinculando el deporte base con el compromiso social, el motor humano que la hacía posible sigue hoy más activo que nunca. Con el objetivo firme de evitar que ningún niño o niña pierda la ilusión de estas fiestas, el club de atletismo Zancadas pone en marcha una nueva campaña de recogida de juguetes abierta a la participación de toda la ciudadanía.

Esta iniciativa, impulsada de manera conjunta por la Asociación Vecinal La Paz Entrevías, Atletismo Zancadas, Redpiso y la A.D.C. Parque Sureste, demuestra que la colaboración entre entidades locales es la herramienta más eficaz para transformar el entorno más cercano. La propuesta es tan sencilla como directa: convertir un gesto cotidiano en una sonrisa garantizada para las familias que más apoyo necesitan durante estas fechas tan señaladas.

Puntos de entrega y fechas clave para participar

Para facilitar que los vecinos y vecinas de distintos barrios de Rivas puedan colaborar sin desplazamientos complicados, la organización ha habilitado dos puntos físicos de recepción de donaciones en oficinas muy céntricas del municipio. Quienes residan o trabajen en la zona de Rivas Futura pueden acercarse a la oficina de Redpiso situada en el número 7 de la Avenida Aurelio Álvarez, mientras que en el barrio de Covibar las aportaciones se reciben en la oficina de Redpiso ubicada en el número 5 de la Plaza de Extremadura.

El plazo para depositar los juguetes permanecerá abierto hasta el próximo 19 de diciembre, fecha límite fijada por los organizadores para reunir todo el material antes de proceder a su clasificación. Tan solo dos días después, el 21 de diciembre, tendrá lugar el acto de entrega oficial en las instalaciones de la Asociación Vecinal La Paz Entrevías, asegurando así que los regalos lleguen perfectamente a tiempo para las celebraciones navideñas.

Un incentivo solidario: sorteo de una cesta navideña de 300 euros

Más allá de la evidente satisfacción personal de contribuir a una causa justa, quienes decidan aportar su granito de arena recibirán un reconocimiento especial. Todas las personas que acudan a cualquiera de los dos puntos habilitados a dejar sus juguetes entrarán de forma automática y directa en el sorteo de una gran cesta navideña valorada en 300 euros. Con este aliciente, las entidades promotoras buscan multiplicar el alcance de la convocatoria y animar tanto a familias como a deportistas y residentes locales a sumarse a este reto colectivo.

El relevo de diez años de compromiso comunitario

Durante diez ediciones consecutivas, la San Silvestriña fue mucho más que una simple prueba atlética en el calendario ripense; se consolidó como un auténtico punto de encuentro intergeneracional donde cada zancada sumaba apoyo vecinal. Hoy, aunque el formato cambie por completo y ya no haya dorsales ni cronómetros de por medio, la esencia solidaria permanece intacta.

La campaña «Ningún peque sin juguetes estas Navidades» recoge ese valioso testigo para recordar a todo el municipio que la verdadera magia de diciembre se construye entre todos. Acercar un juguete antes del 19 de diciembre es la mejor manera de demostrar que, en Rivas, la solidaridad sigue corriendo exactamente hacia la misma meta.