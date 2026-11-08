Vera Moreno presenta en Rivas ‘Neuroliderazgo Educativo’

La psicóloga y vecina de Rivas y Fermín Carrillo firman un libro que cruza neurociencia, psicología y liderazgo educativo; el acto será el 12 de noviembre, con entrada gratuita

La psicóloga, docente y escritora Vera Moreno, vecina de Rivas, presenta en el municipio su libro Neuroliderazgo Educativo. Neurociencia, psicología y educación, escrito junto al doctor en Educación y psicopedagogo Fermín Carrillo. El acto tendrá lugar el jueves 12 de noviembre a las 18:30 en la Casa de las Asociaciones (avenida Armando Rodríguez Vallina, s/n), con entrada gratuita, e incluirá una conferencia de la autora bajo el título «Educar hoy: cómo conectar, motivar y poner límites en casa y en el aula».

Una conferencia para familias y docentes

La ponencia está dirigida a madres, padres y profesorado y ofrece claves prácticas para mejorar la comunicación, favorecer el aprendizaje y afrontar los conflictos cotidianos. Al terminar la conferencia habrá un turno de preguntas del público y firma de ejemplares. El encuentro está abierto al público y la entrada es gratuita.

Un libro a cuatro manos

Neuroliderazgo Educativo, publicado por EditorialBir y prologado por Pablo Fernández Berrocal, integra neurociencia, psicología, psicopedagogía y liderazgo educativo para ayudar a comprender cómo aprendemos, cómo sentimos y cómo nos motivamos. La obra está dirigida a toda la comunidad educativa que acompaña a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su desarrollo.

Los autores plantean el libro como una suma de conocimientos y herramientas a los recursos que ya existen, con claves que puedan ayudar a mejorar la comunicación, afrontar conflictos y favorecer el bienestar emocional y social y el desarrollo del talento, tanto en casa como en las aulas.

El acto combina la conferencia con la presentación del libro, de modo que el público puede seguir la exposición y plantear después sus dudas a la autora. La cita se suma a la programación de la Casa de las Asociaciones, el espacio municipal que acoge actividades de entidades del municipio.

Letras y Bienestar

La presentación está organizada por la Asociación Letras y Bienestar y cuenta con la colaboración de la red municipal de Casas de Asociaciones, que acoge el acto en su sede de la avenida Armando Rodríguez Vallina.

Vera Moreno es psicóloga, docente y escritora y reside en Rivas. Fermín Carrillo es doctor en Educación y psicopedagogo. La autora firmará ejemplares al término del coloquio.