Vecino de Rivas consigue cita en el centro de salud para el mismo día

Un vecino llamó por teléfono al Centro de Salud La Paz y consiguió cita para el mismo día con su médico de cabecera sin mediar urgencia ni intervención de teleoperadores, según indican fuentes de la Consejería de Salud.

El vecino, que atiende a las iniciales de A.L.P., se encontraba en su casa aquejado de un fuerte ataque de seborrea que le mantenía inmovilizado en la cama. Ante su evidente malestar, decidió probar suerte y llamar para ver si le daban cita para dentro de dos semanas. «Es lo habitual» ha declarado, «nunca antes me habían dado cita ni para el mismo día ni para la misma semana. Una vez me habían hablado de alguien que llamó para pedir cita y la dichosa maquinita le entendió el nombre a la primera, pero me parecía una leyenda urbana, pero después de esto… no sé qué pensar».

A.L.P. muestra su cita médica, orgulloso de su logro.

Su sorpresa fue mayúscula cuando pasó el filtro del reconocimiento de voz a la primera y sin incidencias: «Normalmente me cuesta dos o tres intentos que me reconozca por el nombre, pero esta vez lo pilló todo a la primera. Pensaba que me estaban haciendo una cámara oculta». Pero cuando ya no dio crédito fue cuando le confirmó que la cita se la concertaban para el mismo día, un par de horas más tarde, cuando él quería.

Varios expertos se han interesado por el caso. Iker Jiménes, nuevo asesor del Ayuntamiento en temas paranormales y cuñadismo en general, se entrevistará en breve con este afortunado ciudadano. «Sin duda«, afirma Iker, “nos encontramos ante un hecho nunca visto en la historia reciente del municipio y, si me apuran, de la sanidad española. Es un hecho que no puede medirse con los parámetros habituales y casi me arriesgaría a decir que estamos cerca de un milagro“.

La alcaldesa Aída Castillejo ha reunido a su equipo en una reunión extraordinaria para analizar el caso. «Si esto se generaliza, eso quiere decir que la CAM empieza a funcionar, por lo que habrá que estar prevenidos por si nos conceden el Centro de Especialidades: Nunca se sabe qué estarán tramando», declaró la munícipe ripense.