Uros de Rivas hace historia con el primer título nacional de la cantera

Las alevines del club ripense se proclaman campeonas de España tras imponerse a Alcobendas, hito inédito del baloncesto local

El baloncesto de Rivas-Vaciamadrid ha escrito una nueva página de su historia. El equipo alevín femenino de Uros de Rivas se ha proclamado campeón de España de clubes tras derrotar por 75-52 a Alcobendas en la final disputada en Alhaurín de la Torre (Málaga). Se trata del primer título nacional conseguido por un equipo de categorías inferiores de la ciudad, un logro sin precedentes que sitúa a la cantera ripense en la cima del baloncesto español.

El campeonato reunió a los 32 mejores equipos del país y llegó apenas unos meses después de que las jugadoras conquistaran también el título de la Comunidad de Madrid. El triunfo supone un nuevo éxito para el deporte femenino de Rivas, una ciudad que ya vivió otro momento histórico cuando el desaparecido Rivas Ecópolis conquistó la Liga Femenina en 2014, el mismo año en que nacieron muchas de las actuales campeonas.

Un campeonato decidido con autoridad

Aunque el momento más emocionante del torneo llegó en semifinales, con un triple sobre la bocina de Esther Croche que dio la victoria frente al Joventut Badalona (60-59), la final tuvo un desarrollo mucho más claro. Uros de Rivas dominó el encuentro ante Alcobendas hasta imponerse por 75-52.

Una de las grandes protagonistas fue Carlota Victoriano Palomares, elegida mejor jugadora de la final y máxima anotadora del campeonato, con una media de 19 puntos por partido.

«La experiencia en Málaga ha sido muy chula. No solo es el deporte, es que ya somos un grupo de amigas. Este es mi cuarto Campeonato de España, dos con selecciones autonómicas y dos de clubes», explica la jugadora.

Su compañera Esther Croche, autora del triple decisivo en semifinales, reconoce que el equipo aspiraba a realizar un buen torneo, aunque no esperaba alcanzar el título. «Pensábamos que podíamos hacer un buen campeonato, pero tanto como ganarlo…», señala.

Un grupo unido dentro y fuera de la pista

El entrenador Alejandro Vélez pone el foco en el crecimiento personal de las jugadoras durante el campeonato, más allá del resultado deportivo.

«Más allá del resultado, que obviamente nos importa y nos hace felices, te quedas con lo mucho que han disfrutado el campeonato», afirma el técnico, que cierra esta temporada una etapa de dos años al frente del equipo.

Vélez destaca también el ambiente generado entre las jugadoras y las relaciones de amistad creadas con equipos de otros puntos de España, especialmente con el Ciudad de Córdoba, con el que han coincidido en varias competiciones nacionales.

Las alevines campeonas de España, tras recibir la copa. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO (FEB)

El relevo de una cantera en crecimiento

De las 13 integrantes del equipo campeón, ocho son vecinas de Rivas-Vaciamadrid. Cinco de ellas ya habían participado el pasado año en el Campeonato de España, donde finalizaron en octava posición.

El éxito confirma el crecimiento de Uros de Rivas, un club fundado en 2016 que actualmente cuenta con 52 equipos y más de 650 jugadores y jugadoras, además de los centenares de niños y niñas que participan en las escuelas deportivas municipales.

Tras conquistar el mayor logro de la historia de la cantera ripense, las campeonas afrontarán ahora una nueva etapa deportiva. La próxima temporada dejarán atrás la categoría alevín para competir como infantiles, con el reto de seguir ampliando un palmarés que ya forma parte de la historia del deporte de Rivas.