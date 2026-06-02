Un nuevo Carrefour Express abrirá en la Plaza Blimea

El barrio de Covibar recupera comercio en una de sus emblemáticas plazas

Los vecinos de Rivas, y muy especialmente los residentes del barrio de Covibar, están de enhorabuena. Un nuevo supermercado les facilitará hacer la compra diaria a pié, lo que supondrá un impulso para el comercio de proximidad de todas la zona. Y es que el próximo viernes 5 de junio, un nuevo supermercado Carrefour Express abrirá sus puertas en la emblemática Plaza Blimea.

El nuevo establecimiento ocupará el local donde antiguamente se ubicaba la sucursal del banco Caja Madrid, un punto neurálgico y de fácil acceso para los viandantes de la zona situada enfrente del Instituto Las Lagunas.

Una respuesta a la marcha de Alcampo

Esta apertura llega para paliar un déficit histórico que venía arrastrando el barrio desde el sonado cierre del supermercado Alcampo, la zona de Rivas Urbanizaciones ve crecer así sus opciones para elegir entre grandes cadenas de alimentación. Los vecinos de toda la vida, acostumbrados a poder llenar la nevera sin necesidad de recurrir al coche, tienen ahora otra alternativa de peso.

Comercio a pie de calle: La llegada de este Carrefour Express aumenta la comodidad del comercio de proximidad a un barrio de estructura peatonal y familiar.

Con la inauguración de este nuevo establecimiento, el entorno de Covibar y Rivas Urbanizaciones consolida una red de supermercados de cercanía muy competitiva. A partir de la próxima semana, los vecinos contarán con tres opciones principales a las que se puede acudir cómodamente andando: Día en el Centro Comercial de Covibar, Aldi en la entrada de Rivas Vaciamadrid y esté nuevo Carrefour Express en la Plaza Blimea.

Esta nueva apertura no solo fomenta la sostenibilidad al evitar desplazamientos innecesarios en coche a otras zonas del municipio, sino que también promete reactivar la vida comercial y el tránsito peatonal en los alrededores de la Plaza Blimea. La cuenta atrás para el corte de cinta ya ha comenzado.