Un esfuerzo que merece la pena

El perfil etario de la población de Rivas ha cambiado mucho en las últimas décadas. Somos una ciudad joven, que ha crecido mucho en los últimos cuarenta años, pero que ha visto como los integrantes de aquellas primeras familias que recayeron en las incipientes cooperativas de vivienda hoy son ya personas mayores, la mayoría de ellas jubiladas y con necesidades diferentes a las que tenían entonces.

En Rivas contamos ya con un censo de 11.060 personas mayores de 65 años y con 1.186 solicitudes de valoración de dependencia sin resolver por parte de la Comunidad de Madrid desde 2019. Desde el Gobierno municipal hemos redoblado los esfuerzos para atender a este colectivo de población que tanto ha colaborado en la construcción de la ciudad que somos hoy: estamos ampliando los centros de mayores y también el centro de día Concepción Arenal; estamos eliminando barreras de los centros de servicios sociales y seguimos promoviendo el envejecimiento activo de estos vecinos y vecinas, que suelen arroyarnos con su vitalidad y sus ganas de ser un activo de la sociedad, que no tiene que ver con la edad y sí con su actitud ante la vida.

Pero no es suficiente y por eso seguimos llamando a la puerta de la Comunidad de Madrid, porque seguimos necesitando una residencia pública para mayores. En 2006 ya cedimos una parcela para ello, insistimos en 2018 y lo hicimos en 2023, después de que el Gobierno de Ayuso, tras una pandemia que puso al descubierto las carencias del sistema público de residencias, dijera que no querían la parcela porque no había perspectivas de construir nuevas infraestructuras.

Sin embargo, hace unas semanas, la consejera del ramo nos hizo saber que sí, que hay voluntad y proyecto para construir 40 residencias con centro de día: 30 en los distritos de la capital y 10 en los municipios que han cedido suelo para ello. Ante este nuevo giro, que se produce en apenas un año y que hace evidente la falta de un rumbo claro en el Gobierno regional, más preocupado en confrontar con el presidente Sánchez que en atender sus competencias, volvemos a pedirlo, volvemos reclamar una residencia pública para esta ciudad.

Volvemos a pedir que Rivas acoja una de esas residencias que se proyectan de aquí a 2030, porque es una demanda justa y necesaria de nuestras personas mayores. Y, además, queremos que se avance a un modelo de centros sociosanitarios y no meramente estanciales, tal y como ha venido reclamando el PSOE en la Comunidad de Madrid en estos años. Aquellas personas que se dejaron la piel por sacar adelante a sus familias y por construir la ciudad alegre, moderna y comprometida que hoy conocemos, merecen ese esfuerzo por parte de todas las administraciones. El nuestro lo tienen garantizado, esperemos que también cuenten con el de la administración regional.