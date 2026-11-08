¡Un campeonato más y nuevos éxitos para el Judo Club Rivas!

El talento ripense vuelve a brillar en el Campeonato de Madrid Absoluto y consolida a cuatro deportistas en la gran cita nacional de Lugo.

El judo de Rivas sigue escribiendo páginas doradas en su historia deportiva. En esta ocasión, la expedición del Judo Club Rivas ha sellado una actuación sobresaliente durante el Campeonato de Madrid Absoluto, cita decisiva que ha funcionado como fase sector previa para el ansiado Campeonato de España. Gracias a una demostración implacable de esfuerzo, dedicación y espíritu competitivo sobre el tatami, el club ha cosechado grandes resultados que constatan el excelente trabajo de base que se viene realizando día a día en el municipio.

Rumbo a la gran cita nacional: cuatro representantes en Lugo

La noticia más destacada de esta jornada autonómica es el billete obtenido para la fase final del Campeonato de España Absoluto, que se disputará el próximo 28 de noviembre en la ciudad de Lugo. El Judo Club Rivas estará representado por un potente equipo de cuatro deportistas en la máxima competición estatal, lo que supone un hito colectivo muy relevante.

A los tres competidores que han logrado su billete directo tras subirse al podio madrileño se une una figura clave de la entidad: Nisrin Bousba. La judoka acudirá directamente a la cita gallega sin necesidad de disputar la fase sector, gracias a la plaza reservada por su indiscutible condición de vigente Campeona de España. Su presencia en el cuadro nacional refuerza el altísimo nivel competitivo con el que la expedición ripense desembarcará en tierras lucenses.

Soberbia actuación autonómica y podios en el tatami

La actuación colectiva en el Campeonato de Madrid dejó combates de enorme intensidad y un balance excelente en ambas divisiones. En el cuadro masculino, Pablo Hiruelas completó una andadura fantástica en la categoría de menos de 60 kilos, alcanzando la gran final y consiguiendo una valiosa medalla de plata que certificó su pase directo a Lugo. La representación masculina se completó con las notables actuaciones de Daniel Nieto, quien rozó las medallas al finalizar como quinto clasificado en menos de 66 kilos, y de Mohamed Jazouli, que logró un merecido séptimo puesto en la exigente categoría de menos de 90 kilos.

Por su parte, la categoría femenina fue testimonio de la contundencia de las judokas del club. Luna Medel firmó un torneo brillante en la categoría de menos de 52 kilos, superando cruces muy complejos para terminar colgándose la medalla de bronce y amarrar su clasificación nacional. De igual manera, María Cabas demostró toda su solidez táctica sobre el tatami en la categoría de menos de 70 kilos para obtener otra medalla de bronce, sellando así el tercer pasaporte obtenido durante la jornada.

Sacrificio y pasión detrás de cada victoria

Más allá de los metales y las posiciones conseguidas, el cuerpo técnico del Judo Club Rivas subraya el valor incansable del trabajo diario. Cada combate superado refleja incontables horas de entrenamiento, disciplina e ilusión, valores que definen la identidad de esta escuela deportiva. El club afronta ahora este nuevo reto con la motivación intacta y con el orgullo de representar a Rivas Vaciamadrid en el escaparate nacional, deseando la mayor de las suertes a sus cuatro clasificados para la cita de Lugo.