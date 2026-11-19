UGT presentó en Rivas su informe sobre la vivienda

La jornada reunió a Ayuntamiento, CCOO, CEIM y UGT para analizar el acceso a la vivienda y el papel de los agentes sociales.

UGT-Madrid presentó este miércoles en Rivas su informe sobre la situación de la vivienda en la Comunidad y su efecto en el municipio, en una jornada en la sala Pedro Zerolo que reunió al Ayuntamiento, CCOO, CEIM y al sindicato para abordar el acceso a la vivienda y el papel de los agentes sociales.

La jornada, organizada por la Comarca Sureste de UGT Madrid dentro del Pacto Local por el Desarrollo Económico y el Empleo, se celebró a las 09:00 en el Ayuntamiento. La abrió el secretario general de la comarca, Raúl Toledano, e intervinieron la alcaldesa, Aída Castillejo, y la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas.

Después se celebró una primera mesa sobre el futuro de la vivienda y los retos sociales, y una mesa redonda sobre la participación y la función de los agentes sociales, con representantes de CEIM, CCOO y UGT. La secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Esther Chaves, presentó el informe, y la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Manuela Refolio, cerró el acto.

Un informe socioeconómico y laboral

El documento analiza la vivienda en Rivas desde una perspectiva socioeconómica y laboral y pone el foco en cómo el mercado inmobiliario afecta a la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y los colectivos con más dificultades de acceso. Examina la evolución urbanística, la tipología de vivienda, los precios de compra y alquiler y las políticas públicas locales.

UGT defiende en su informe que la vivienda «no puede seguir condicionada por dinámicas de mercado que generan exclusión» y que debe garantizarse «como un elemento estructural de bienestar social». El sindicato reclama reforzar las políticas públicas, ampliar el parque de vivienda protegida y de alquiler y regular el mercado del alquiler.

La organización considera que Rivas es «un caso de estudio especialmente relevante»: un municipio con fuerte crecimiento demográfico, un modelo urbanístico planificado y una presencia importante de vivienda protegida que, sin embargo, afronta tensiones crecientes en el mercado inmobiliario.

El contexto local

La cita llega en pleno debate sobre las políticas de vivienda en la ciudad. El Ayuntamiento presentó el 14 de noviembre un presupuesto de 170,4 millones para 2027, y la Empresa Municipal de la Vivienda prevé 500 viviendas de alquiler y una oficina única. El Consistorio ha cedido además 11.258 metros cuadrados a Casa 47 para ampliar la vivienda pública.

La jornada se celebra una semana después de la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, a la que UGT y CCOO llamaron junto a otros colectivos para exigir salarios dignos y alquileres asequibles.

UGT-Madrid presentó este miércoles en Rivas su informe sobre la situación de la vivienda en la Comunidad y su efecto en el municipio, en una jornada en la sala Pedro Zerolo que reunió al Ayuntamiento, CCOO, CEIM y al sindicato para abordar el acceso a la vivienda y el papel de los agentes sociales.