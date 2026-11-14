Rivas presenta un presupuesto de 170,4 millones para 2027

El mayor de su historia: 41 millones de inversión, la segunda fase de la climatización de los colegios y 8,5 millones para seguridad.

El Ayuntamiento de Rivas ha presentado este jueves un presupuesto de 170,4 millones de euros para 2027, el más alto de su historia y un 9 % más que este año. Las inversiones crecen un 103 %, hasta 41,03 millones, con la vivienda, la seguridad y la segunda fase de la climatización de los colegios como prioridades.

La cifra consolidada supone un 30 % más que al inicio de la legislatura, en 2023, y llega, según el Gobierno municipal, con «todos los indicadores económicos» mejorados: la deuda se ha reducido un 90,06 %, los impuestos y tasas siguen congelados y las bonificaciones y ayudas a empresas superarán los cuatro millones el próximo ejercicio. El capítulo de inversiones pasa de 20,2 millones en 2023 a 41,03 en 2027.

El 5,75 % del presupuesto, a vivienda

La vivienda se lleva el 5,75 % del total. El Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo prevé más de 500 viviendas protegidas y, para el próximo año, la Empresa Municipal de la Vivienda afrontará la culminación de Cohabita Rivas, un nuevo Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana y la puesta en valor de la Posada del Alcalde, en plena rehabilitación. La concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, defiende unas cuentas que permiten «atender las necesidades cotidianas de nuestros barrios».

Climatización, asfalto y mantenimiento

La segunda fase de la climatización de los colegios públicos, después de la primera ejecutada en las cinco escuelas infantiles y cuatro colegios, contará con 1,88 millones de gasto corriente para el mantenimiento de las instalaciones y 4,5 millones para instalaciones y adecuación de los centros. Mantenimiento de la Ciudad sube a 8,43 millones —un 12,1 % más— y concentra más de diez millones de inversión: un plan de asfaltado de 1,5 millones, mejoras viales por 1,3 y la continuación de las obras del Paseo de las Provincias.

Seguridad, movilidad y servicios

Seguridad ciudadana crece 1,22 millones hasta los 8,5, con ocho agentes nuevos que elevarán la plantilla de la Policía Local a 44. Movilidad invierte 1,6 millones —un 212 % más que en 2023—, con diez estaciones nuevas de BicinRivas, semáforos inteligentes y medio millón para adaptar las paradas de autobús. Educación crece un 38,59 % en el mandato, cultura un 43,28 % y el presupuesto de Mayores, un 57,33 %.

El respaldo del grupo municipal de IU

El grupo municipal IU-MM-VQ valora unas cuentas que crecen «al ritmo de la ciudad». Su portavoz y concejal de Hacienda, José Luis Alfaro, defiende que el presupuesto ha aumentado un 30 % «mejorando los indicadores económicos y financieros», sitúa las inversiones en 41,3 millones y subraya que las cuentas se han elaborado con la participación de los consejos sectoriales. El grupo pone el acento en la vivienda, en los 500.000 euros para las paradas y en el cubrimiento del metro, y recuerda que el presupuesto deberá aprobarse en el próximo Pleno.

«Estos presupuestos son la expresión de una convicción política y también de la voluntad de nuestra ciudadanía: los municipios pueden ser espacios de igualdad, derechos y convivencia», ha defendido la alcaldesa, Aída Castillejo. El detalle del presupuesto está en la web municipal.

El Ayuntamiento de Rivas ha presentado este jueves un presupuesto de 170,4 millones de euros para 2027, el más alto de su historia y un 9 % más que este año. Las inversiones crecen un 103 %, hasta 41,03 millones, con la vivienda, la seguridad y la segunda fase de la climatización de los colegios como prioridades.