La EMV prevé 500 viviendas de alquiler y una oficina única

Los consejos de la EMV y de Rivamadrid aprueban sus presupuestos para 2027: 10 millones para la vivienda pública y 32,6 para los servicios municipales

Los consejos de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y de Rivamadrid aprobaron el jueves 5 de noviembre sus presupuestos y planes de actuación, inversiones y financiación (PAIF) para 2027: 10 millones de euros de ingresos para impulsar 500 viviendas protegidas de alquiler y 32,6 millones para la empresa de servicios.

Una oficina única y 500 pisos en marcha

El eje sigue siendo el Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo: en julio se licitaron tres parcelas dotacionales para más de 500 viviendas protegidas de alquiler y en abril se entregaron 83 pisos en la avenida de Pilar Miró. El municipio cuenta ahora con 758 viviendas protegidas en régimen de alquiler, la cifra más alta de España en términos relativos, según el Ayuntamiento. Las 500 del plan se sumarán a ese parque.

La novedad del próximo ejercicio es la Oficina Única de Vivienda, centralizada en la propia empresa municipal, que nace para informar y asesorar de forma integral a la ciudadanía en materia de vivienda. La EMV ya adjudicó 149 viviendas protegidas de alquiler a lo largo de esta legislatura, según el balance que hizo público en octubre.

Antidesahucios y Cañada Real

El plan incorpora un protocolo de coordinación antidesahucios con los Servicios Sociales municipales y un sistema de alerta temprana para evitar procesos judiciales. El objetivo es un circuito de prevención que se active antes de la exclusión residencial. El protocolo incluye un programa de intervención y acompañamiento social y una alternativa de emergencia en caso de agotar la vía judicial.

En materia de realojos, la EMV ampliará el convenio de la Cañada Real con 500.000 euros más, dentro del Pacto Regional en el que participan las tres administraciones: municipal, regional y estatal.

Cohousing y regeneración urbana

La empresa municipal seguirá acompañando a las tres cooperativas del cohousing senior Cohabita Rivas, cuyas primeras 90 viviendas colaborativas tienen previsto iniciarse en 2027, y trabaja en un nuevo Área de Regeneración Urbana después de la de Covibar, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El plan incluye además un nuevo acuerdo marco para el mantenimiento del parque público.

Rivamadrid: 32,6 millones

El PAIF de Rivamadrid eleva su presupuesto a 32,6 millones de euros. El ejercicio pivotará sobre el nuevo convenio colectivo, en fase de negociación, el nuevo Plan Director de la empresa y el despliegue de los proyectos del plan estratégico NERA 2030, con una primera evaluación en el último consejo del año.

Operarias de limpieza viaria de Rivamadrid. Foto: Ayuntamiento de Rivas.

La empresa municipal de servicios asume la limpieza y el mantenimiento de las nuevas infraestructuras de la ciudad, mantiene el despliegue de islas de reciclaje en edificios y centros públicos y amplía el PAMCE, que alcanza ya al 50% del alumnado de Primaria y al 40% del de Infantil. En 2027 renovará papeleras, creará una ruta nocturna de refuerzo en puntos críticos y transformará parcelas vacantes en zonas verdes con agua regenerada para el riego.

Los datos de ambos consejos figuran en la nota del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento; la información corporativa, en la web de Rivamadrid.

Los consejos de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y de Rivamadrid aprobaron el jueves 5 de noviembre sus presupuestos y planes de actuación, inversiones y financiación (PAIF) para 2027: 10 millones de euros de ingresos para impulsar 500 viviendas protegidas de alquiler y 32,6 millones para la empresa de servicios.