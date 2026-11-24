Travesías en Rivas: el teatro que remueve conciencias sobre la migración

La obra de la compañía local LaTEAdeTRO se representará el próximo sábado 28 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala Covibar con entradas a partir de 10 euros.

El teatro social vuelve a situarse en el centro de la agenda cultural con la llegada de Travesías, la destacada propuesta artística de la compañía ripense LaTEAdeTRO. Este montaje aborda una de las realidades más profundas y universales de la sociedad contemporánea: el fenómeno migratorio y las complejas vivencias de quienes se ven obligados a abandonar su tierra natal en busca de un futuro próspero.

Un espejo entre el pasado y el presente

El eje central de la dramaturgia radica en el paralelismo histórico entre la migración actual y los procesos migratorios que marcaron a las generaciones anteriores. Hace décadas, fueron nuestros propios abuelos quienes hicieron las maletas hacia lo desconocido. Hoy en día, aunque los rostros cambian, las causas esenciales para partir permanecen intactas. Travesías nos invita a mirar de frente este ciclo repetitivo para recordarnos que, detrás de cada persona que emigra, existe una vida, un nombre y una historia llena de dignidad.

A lo largo de la función, el elenco transmite con maestría las distintas facetas que componen la experiencia del viaje migratorio. Los personajes encarnan vivencias donde el miedo, la incertidumbre, el desarraigo y las dificultades del trayecto conviven de forma constante con la ilusión de empezar desde cero. Son relatos con orígenes heterogéneos que, sin embargo, terminan confluyendo en un mismo destino: la esperanza colectiva de encontrar un lugar seguro para reconstruir la vida.

Creación colectiva al servicio del compromiso social

Lejos de presentarse como una obra estática, Travesías destaca por ser una creación colectiva, viva y en continua evolución. La propuesta huye del convencionalismo para utilizar las tablas como un canal directo de reflexión, buscando emocionar al público, plantear interrogantes incómodos y conectar con una memoria histórica que nos pertenece a todos.

Esta filosofía artística encaja a la perfección con la trayectoria de LaTEAdeTRO. Fundada en Rivas en el año 2012, esta agrupación ha consolidado su identidad concibiendo el arte dramático como un instrumento de compromiso y transformación social. Su labor destaca por la estrecha colaboración con asociaciones y colectivos locales, dando lugar a espectáculos diseñados para traspasar los límites del escenario y remover conciencias sobre asuntos fundamentales de nuestra actualidad.

Información de la función y compra de entradas

Esta cita con el teatro comprometido se celebrará el sábado 28 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala Covibar. Las entradas tienen un precio general de 12 euros, mientras que los socios de la Cooperativa Covibar podrán adquirirlas por un precio reducido de 10 euros. Las localidades ya se encuentran disponibles para su compra anticipada en la plataforma de venta en línea Giglon.com, y también podrán adquirirse presencialmente en la taquilla de la Sala Covibar desde una hora antes del inicio del espectáculo.