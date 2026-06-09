Todo listo para la temporada de piscinas en Covibar

El sábado 13 de junio vuelven a abrir sus puertas.

El verano ya está aquí y, con él, regresa una de las citas más esperadas por los vecinos de Rivas Vaciamadrid. El próximo sábado 13 de junio arranca oficialmente una nueva temporada de piscinas en Covibar. Este espacio, que se ha consolidado como uno de los grandes emblemas del patrimonio cooperativo, vuelve a abrir sus puertas para ofrecer un punto de encuentro, relax y diversión a todos los socios y residentes del barrio durante los meses estivales.

Instalaciones renovadas: una reforma integral para el disfrute de todos

De cara a la apertura de este año, la Cooperativa ha priorizado el mantenimiento y la excelencia de sus instalaciones. Con el objetivo de ofrecer un servicio óptimo, se han llevado a cabo importantes trabajos de mejora en los vasos de 40 y 50 metros.

Ambas piscinas arrastraban problemas de pérdidas de agua que no habían podido solucionarse de forma definitiva con los sellados puntuales de años anteriores. Por ello, la dirección de Covibar optó por realizar una reforma integral de ambos vasos. Esta inversión garantiza no solo el correcto funcionamiento ecológico y estructural de las piscinas, sino también que los usuarios disfruten de unas instalaciones en perfectas condiciones desde el primer día.

Respecto a los horarios de la piscina de Covibar, como todos los años se han establecido dos tramos claramente diferenciados para que los usuarios puedan planificar sus días de sol. Desde el inicio de la temporada el 13 de junio y hasta el 31 de agosto, el recinto permanecerá abierto desde las doce de la mañana hasta las nueve de la noche. Por su parte, durante la recta final del verano, concretamente del 1 al 13 de septiembre, el horario de baño se reducirá ligeramente, abriendo a las doce de las mediodías y cerrando a las ocho y media de la tarde.

Manteniendo su arraigado compromiso social, Covibar ofrece una amplia variedad de modalidades de abono adaptadas a las realidades socioeconómicas de cada usuario. De este modo, se mantienen las tarifas especiales para socios, residentes, exsocios y personas alquiladas. Asimismo, se contemplan ventajas específicas para personas en situación de desempleo, personas con discapacidad, usuarios del gimnasio, alumnos de la Escuela de Danza y participantes en los distintos talleres de Covibar. Toda la información detallada sobre los requisitos y las tablas completas de precios se puede consultar directamente en la página web oficial de la cooperativa.

La adquisición de abonos y entradas se gestionará de forma presencial en el Centro Cívico Comercial Covibar, adaptando los puntos de venta y los horarios según el avance del verano. Desde el inicio y hasta el 30 de junio, la atención se realizará en el local 17 de la planta baja, en horario de lunes a viernes de nueve y cuarto a dos menos cuarto, y de lunes a jueves por las tardes de cuatro a siete menos cuarto. Posteriormente, del 1 al 10 de julio, el servicio continuará en el mismo local 17 de la planta baja, manteniendo el horario matutino de lunes a viernes de nueve y cuarto a dos menos cuarto, pero reduciendo las tardes a los martes y jueves de cuatro a siete menos cuarto. Finalmente, desde el 13 de julio hasta el 11 de septiembre, la venta se trasladará al local 22 de la primera planta, donde se atenderá de lunes a viernes únicamente en horario de mañana, desde las ocho y media hasta las tres menos cuarto.

Es fundamental tener en cuenta una información muy importante sobre las entradas individuales. Estas localidades sueltas se venden exclusivamente a socios de Covibar que sean mayores de 16 años y se adquieren únicamente en las oficinas oficiales. Además, se ha establecido un límite máximo de 20 entradas por unidad familiar para toda la temporada, computando de forma conjunta las modalidades de adulto e infantiles. Para resolver cualquier duda, tramitar sugerencias o solicitar más información, la Cooperativa tiene a disposición de todos los usuarios el teléfono de atención 91 666 90 83, así como la oficina presencial del local 17 situada en la planta baja del Centro Cívico Comercial.