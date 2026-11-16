Siete detenidos por 15 robos en viviendas, varios en Rivas

Una célula itinerante que operaba desde un piso en Madrid y robaba en varias provincias; cinco de los siete arrestados están ya en prisión.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por robos con fuerza en viviendas de Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey y Tres Cantos, además de otros inmuebles de Burgos, Valladolid, León y Asturias. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.

La Comandancia de Madrid atribuye al grupo 15 hechos delictivos en las tres localidades madrileñas, a los que suman los cometidos en las cuatro provincias del norte. Los siete detenidos —cinco varones y dos mujeres— acumulan «multitud de antecedentes», según la nota de prensa difundida por la Guardia Civil el 12 de noviembre.

La investigación arrancó el pasado mes de mayo, cuando los agentes detectaron un aumento de robos en viviendas en un área concreta de la Comunidad de Madrid con «un mismo patrón de actuación». Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos autores, que utilizaban un piso en Madrid como base.

De un piso de Madrid a una casa rural de León

Ese domicilio era el centro de operaciones: desde allí iniciaban las campañas a otras provincias y escondían los efectos sustraídos, lo que dificultaba la detección del grupo. Los investigadores siguieron al grupo hasta la provincia de León, donde se alojó en una casa rural desde la que lanzó una campaña en el norte.

A finales de octubre, y con autorización judicial, se registraron los domicilios alquilados en Madrid y León y se practicaron las detenciones. Los agentes intervinieron «gran cantidad» de joyas, relojes y bolsos de primeras marcas, perfumes y material electrónico e informático, y recuperaron «la práctica totalidad» de los efectos sustraídos en los últimos días, además de objetos de robos anteriores que seguían investigados. También se ha recuperado el vehículo utilizado en los asaltos.

El telefonillo, el primer paso

El reparto de tareas era fijo. Las dos mujeres llamaban al telefonillo de las viviendas para cerciorarse de que no había nadie dentro y ejercían labores de vigilancia en el exterior; los hombres entraban en los domicilios forzando la puerta «mediante diversas técnicas». La Guardia Civil describe al grupo como una «célula itinerante, altamente especializada», capaz de perpetrar entre dos y tres robos en un mismo día.

Tras pasar a disposición judicial, cinco de los siete detenidos han ingresado en prisión.

Rivas, un objetivo repetido

No es la primera operación de este tipo con Rivas en el centro. En agosto, la Comandancia de Madrid desarticuló dos grupos especializados —operaciones Hábitat Embarcaciones y Hábitat Bucle— y detuvo a seis personas por robos en viviendas de Rivas y otros doce municipios de Madrid y Toledo, con métodos casi idénticos: marcadores en las puertas, bumping y ganzuado, y hasta tres asaltos por jornada. En diciembre de 2021, la Guardia Civil detuvo también a los integrantes de otra banda que había robado en viviendas de Rivas.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por robos con fuerza en viviendas de Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey y Tres Cantos, además de otros inmuebles de Burgos, Valladolid, León y Asturias. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.